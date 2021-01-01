شركة PalPay توقع اتفاقية لتقديم خدمة الدفع الإلكتروني لزبائن شركة سبيتاني

غزة / سما /

وقعت شركة PalPay، الرائدة في حلول الدفع الإلكتروني في فلسطين إتفاقية لتقديم خدمة الدفع الإلكتروني لزبائن شركة أكرم سبيتاني من خلال تطبيق PalPay محفظتي في فروع شركة سبيتاني. وهي عبارة عن منظومة دفع متكاملة على شكل تطبيق على أجهزة الهواتف الذكية يهدف الى توفير مجموعة من خدمات الدفع الإلكترونية لجميع زبائن سبيتاني دون الحاجة الى فتح حساب بنكي، والتي كانت في السابق حصرية للأفراد الذين لديهم حسابات بنكية فقط.

وجرى توقيع الإتفاقية في مقر شركة PalPay في محافظة رام الله مؤخراً بحضور كل من السيد معاوية القواسمي، مدير عام شركة PalPay والسيد مازن أكرم سبيتاني، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة وبحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وستمكن "محفظة بال بي" مستخدميها وزبائن شركة "سبيتاني" من استخدام المحفظة الإلكترونية في عمليات الشراء عبر نظام IQ، كما يمكنهم التسوق وشراء احتياجاتهم من فروع سبيتاني عبر التطبيق المعتمد على الهواتف الذكية، وتنفيذ عمليات تحويل مبالغ مالية من محفظتهم إلى حساب الشركة وتسديد أقساط المبيعات المستحقة عليهم للشركة والإستفادة من العديد من الخدمات التي توفرها المحفظة كدفع أقساط الجامعات والمدارس وشراء الإشتراكات المختلفة ، وكذلك عمليات الدفع للتجار والسحب النقدي من المحفظة لدى الوكلاء المعتمدين، بالإضافة الى الخدمات التي يتم الإعلان عنها مستقبلاً. كما يمكن شحن المحقظة المالية من خلال نقاط البيع المنتشرة في جميع محافظات الوطن.

من ناحيته، عبر السيد معاوية القواسمي عن سعادته للإتفاقية التي تم توقيعها مع شركة أكرم سبيتاني، وهي من أكبر شركات تسويق الأجهزة الكهربائية في فلسطين، مؤكداُ على أن المحفظة الإلكترونية اليوم أضحت من الأدوات الرئيسية للدفع الإلكتروني في فلسطين. حيث لاقت استحساناً من جميع فئات المجتمع الفلسطيني. مضيفاُ بأن المحفظة الإلكترونية ستضيف خدمات جديدة ونوعية لمجموعة الخدمات المقدمة من شركة PalPay وستستهدف المواطنين غير البنكيين وتمكنهم من إجراء عمليات مالية إلكترونية كانت متاحة سابقاً وحصراً فقط لمن له حساب بنكي. وقال القواسمي بأن PalPay ماضية في توسيع شبكتها التجار والشرات المسوقة للمنتجات والسلع والخدمات في فلسطين لتشمل جميع المحافظات والمدن الفلسطينية من جنين شمالاً الى رفح جنوباً. حيث من المتوقع أن تقفز عدد الحركات المنفذة عبر تطبيق المحفظة والتطبيقات الأخرى التي طورتها PalPay لعدد من المؤسسات المالية الأخرى في فلسطين الى مستويات عالية جداً. كما واستثمرت الشركة على مدار السنوات الماضية في تطوير أنظمة آمنة تحافظ على سرية المعلومات وسلامتها وفق أعلى المواصفات العالمية وهو ما يشكل البيئة المناسبة والحاضنة المناسبة لعمل المحفظة الإلكترونية الجديدة وتكون مكملة لها.

من جانبه، أعرب السيد مازن سبيتاني عن عن سعادته لتوقيع الاتفاقية مع PalPay. مشيراً الى أنها ستسهم في تعزيز التسهيلات التي تقدمها "سبيتاني" لزبائنها، كما أنها جزء من استراتيجية الشركة نحو مواكبة التطورات التكنولوجية التي ستسهم في التسهيل على زبائن الشركة عمليات الشراء وفق أحدث النظم العالمية. وقال السيد مازن سبيتاني بأن هذه الإتفاقية ستمهد الطريق لحصول مستخدمي تطبيق محفظتي للحصول على العديد من الامتيازات ومنحهم بطاقات فيزا بدون حسابات مصرفية، وهذا سيشجعهم على التسوق من خلال سبيتاني.