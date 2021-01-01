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CNN: ثلاثة أسماء حذفت من قائمة نشرتها "سي آي إيه" عن المتورطين في مقتل خاشقجي

الإثنين 01 مارس 2021 09:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
CNN: ثلاثة أسماء حذفت من قائمة نشرتها "سي آي إيه" عن المتورطين في مقتل خاشقجي



واشنطن/سما:

رصدت شبكة "سي إن إن" حذف 3 أسماء من قائمة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية للأشخاص المسؤولين عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.


وأفادت الشبكة الإخبارية الأمريكية بأن القائمة التي نشرتها وكالة الاستخبارات الأمريكية  "سي آي إيه" بعد وقت قليل من نشرها يوم الجمعة، استبدلت بقائمة أزيلت منها هذه الأسماء الثلاثة.

 وكشفت "سي إن إن" أن الأسماء التي حذفت هي:

عبد الله محمد الهويريني، وقيل عنه إنه "لم يكن في السابق مدرجا لصلته بمقتل خاشقجي"

ياسر خالد السالم

إبراهيم السالم

 وأفيد في هذا السياق بأن الخطوة لم تجر ملاحظتها بشكل عام، مشيرة إلى أن "الرابط الذي بعثه مكتب رئيس الاستخبارات القومية الذي احتوى على قائمة الأسماء فجأة لم يعد بالإمكان فتحه وبعدها تم استبداله بنسخة ثانية بعد حذف أسماء 3 رجال من قائمة الأشخاص الذين (شاركوا أو أمروا أو كانوا متواطئين أو مسؤولين عن مقتل جمال خاشقجي)".

وأجاب متحدث باسم الاستخبارات القومية الأمريكية في معرض رده على استفسار من "سي إن إن" بقوله: "وضعنا وثيقة معدلة على الموقع الإلكتروني لأن النسخة الأصلية احتوت بالخطأ على 3 أسماء ما كان من المفترض أن يتم شملهم".

وأشارت الشبكة الإخبارية الأمريكية إلى أن النسخة الأولى من تقرير الاستخبارات القومية قبل تعديلها كانت تضم الأسماء التالية:

سعود القحطاني

ماهر المطرب

نايف العريفي

محمد الزهراني

منصور أباحسين

بدر العتيبة

عبدالعزيز الهوساوي

وليد عبدالله الشهري

خالد العتيبة

ثائر الحربي

فهد شهاب البلوي

مشعل البستاني

تركي الشهري

مصطفى المدني

سيف سعد

أحمد زايد عسيري

عبدالله محمد الهويريني

ياسر خالد السالم

إبراهيم السالم

صلاح الطبيقي

محمد العتيبة

#سي ان ان #تقرير سي آي ايه #مقتل خاشقجي

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