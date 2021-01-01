كورونا عالميا: أكثر من 2 مليون و543 ألف وفاة و114 مليون و690 ألف إصابة

القدس المحتلة/سما/

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الإثنين، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 2 مليون واكثر من 543 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة المصابين الاجمالية 114 مليون وما يقارب من 690 ألف إصابة، تعافى منها 90 مليونا ونحو 252 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأحد، تراجعاً ملحوظاً في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، مقارنة باحصاءات اليوم السابق، إذ سجلت 311 ألف و706 إصابات جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 6,169 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأحد أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، اميركا (1,283 وفاة)، والمكسيك (783 وفاة)، والبرازيل (755 وفاة)، وروسيا (379 وفاة)، والبيرو التي انضمت اليوم الى الدول الخمس مسجلة (195 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (49,412 إصابة)، والبرازيل (34,027 إصابة)، وفرنسا (19,952 إصابة)، وايطاليا (17,455 إصابة)، والهند (15,616 إصابة).

ولا تزال أميركا في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الإثنين الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (525,776 وفاة)، والبرازيل (255,018 وفاة)، والمكسيك (185,715 وفاة)، والهند (157,195 وفاة)، وبريطانيا (122,849 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (29,255,344 إصابة)، والهند (11,112,241 إصابة)، والبرازيل (10,551,259 إصابة)، وروسيا (4,246,079 إصابة)، وبريطانيا (4,176,554 إصابة).