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الأردن: فتاة تحطم زجاج نحو 15 مركبة وتصرخ بشكل هستيري (صور)

الإثنين 01 مارس 2021 08:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن: فتاة تحطم زجاج نحو 15 مركبة وتصرخ بشكل هستيري (صور)



عمان/سما/

أقدمت فتاة أردنية في العشرين من العمر، على تحطيم وتكسير زجاج عدد من المركبات في منطقة الحي الشرقي بمدينة إربد بشمال البلاد.


ووفقا لما نقل موقع "خبرني" عن أصحاب المركبات، حطمت الفتاة زجاج نحو 15 مركبة بالحجارة، وهي تصرخ بشكل هستيري، وبالرغم من محاولتهم منعها، إلا أنها استمرت بتحطيم الزجاج بشكل عشوائي، حتى وصول رجال الأمن العام والقبض عليها.


وأشار مصدر أمني لـ"خبرني" إلى أن الأجهزة الأمنية ضبطت الفتاة بعد تحطيمها زجاج عدد من المركبات، في حين قدم عدد من مالكي المركبات شكوى رسمية بحقها، وسيتم توديعها الاثنين إلى القضاء.

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