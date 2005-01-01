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لهذا السبب... واشنطن تدافع عن عدم فرض عقوبات على ولي العهد السعودي

الإثنين 01 مارس 2021 07:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لهذا السبب... واشنطن تدافع عن عدم فرض عقوبات على ولي العهد السعودي



واشنطن/سما/

دافعت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، اليوم الأحد، عن قرار البيت الأبيض بعدم فرض عقوبات على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على خلفية قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وجاء ذلك ردا على سؤال خلال مداخلة مع شبكة "سي إن إن" حول سبب فرض الإدارة الأمريكية عقوبات على أشخاص يخضعون لسلطة ولي العهد دون توقيع عقوبات عليه.


واعتبرت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن هناك طرقًا أكثر فاعلية للتأكد من عدم حدوث ذلك مرة أخرى.

وأوضحت ساكي أن موقف البيت الأبيض بعدم فرض عقوبات سيترك مساحة للعمل مع السعوديين في المجالات التي يوجد فيها اتفاق متبادل.

ويوم الجمعة الماضي، أصدرت الإدارة الأمريكية تقريرا استخباراتيا، يرجح أن يكون ولي عهد السعودية وافق شخصيا على اغتيال الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.

وعقب صدور التقرير، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مساء الجمعة، فرض قيود على تأشيرات دخول 76 سعوديا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

#البيت الابيض #ولي العهد السعودي #محمد بن سلمام #جمال خاشقجي #سي ان ان

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