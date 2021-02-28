"في أول ظهور له" ترامب يحسم موقفه من إنشاء حزب جديد ويهاجم بايدن .. فيديو

واشنطن/سما/

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه "ليس لديه خطط لإنشاء حزب سياسي جديد وسيدعم الجمهوريين خلال فترة حكم بايدن".

ترامب ينهي الجدل بشأن الحزب الجديد

وأضاف ترامب، "على مدى السنوات الأربع المقبلة، سيكون الجمهوريون الشجعان في هذه القاعة في قلب الجهود المبذولة لمعارضة الديمقراطيين الراديكاليين، ووسائل الإعلام الإخبارية المزيفة... وأريدكم أن تعرفوا أنني سأواصل القتال إلى جانبكم".

ووصف ترامب في مؤتمر بولاية فلوريدا التقارير التي تحدثت عن تخطيطه لتأسيس حزب ثالث بأنها "أخبار زائفة".

"I am not starting a new party. That was fake news" President Trump #CPAC2021 #AmericaUnCanceled pic.twitter.com/q5rs0iAhBU — CPAC 2021 (@CPAC) February 28, 2021



وتابع، "نحن لن ننشأ أحزابا جديدة.. سنفعل ما فعلناه منذ البداية وهو الفوز".

في أواخر يناير، أفادت وسائل إعلام الأمريكية، أن ترامب ناقش مع شركائه تشكيل حزب سياسي جديد يسمى "حزب باتريوت".

الترشح للمرة الثالثة

ألمح الرئيس الأمريكي السابق إلى الترشح للمرة الثالثة للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة. وكان ترامب ترشح في المرة الأولى عام 2016 أمام هيلاري كلينتون وفاز بالانتخابات قبل أن يخسر في المرة الثانية أمام جو بايدن في انتخابات وصفت بأنها الأكثر إثارة للجدل في تاريخ أمريكا.

وقال ترامب، "فشل بايدن في أداء مهمته الأولى كرئيس تنفيذي لإنفاذ القوانين الأمريكية. وهذا وحده يجب أن يكون سببا كافيا للديمقراطيين لتكبد خسائر هائلة في انتخابات التجديد النصفي بالكونغرس، وخسارة البيت الأبيض بشكل حاسم بعد أربع سنوات من الآن".

وأكد ترامب: "في الواقع، كما تعلمون لقد خسروا البيت الأبيض للتو". مضيفا بينما كان الجمهور يهتف "من يدري، قد أقرر حتى التغلب عليهم للمرة الثالثة".



وكان ترامب اصطدم بعدد من الجمهوريين الذين رفضوا مسعاه للإطاحة بالانتخابات الرئاسية وأيدوا مساءلته في الكونغرس.

ترامب يهاجم بايدن

انتقد الرئيس السابق أداء إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، مشيرا إلى أنها الأسوأ في تاريخ أمريكا، فالشهر الأول لبايدن الأكثر كارثية في تاريخ الرؤساء الأمريكيين.

واتهم ترامب خلفه بايدن بتبديد المكاسب التي حققتها الإدارة السابقة، مضيفاً: "بايدن أخفق في حماية أمن الولايات المتحدة". كما هاجم سياسة الديمقراطيين بشأن الهجرة وطالب بعدم السماح لهم بتطبيق قوانين الهجرة.