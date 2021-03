"في أول ظهور له" ترامب يحسم موقفه من إنشاء حزب جديد ويهاجم بايدن .. فيديو

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه "ليس لديه خطط لإنشاء حزب سياسي جديد وسيدعم الجمهوريين خلال فترة حكم بايدن".

ترامب ينهي الجدل بشأن الحزب الجديد

وأضاف ترامب، "على مدى السنوات الأربع المقبلة، سيكون الجمهوريون الشجعان في هذه القاعة في قلب الجهود المبذولة لمعارضة الديمقراطيين الراديكاليين، ووسائل الإعلام الإخبارية المزيفة... وأريدكم أن تعرفوا أنني سأواصل القتال إلى جانبكم".

ووصف ترامب في مؤتمر بولاية فلوريدا التقارير التي تحدثت عن تخطيطه لتأسيس حزب ثالث بأنها "أخبار زائفة".

