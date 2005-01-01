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الملخص اليومي لتداولات بورصة فلسطين

الإثنين 01 مارس 2021 06:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الملخص اليومي لتداولات بورصة فلسطين



رام الله/سما/

 تم في سوق فلسطين للأوراق المالية، أمس الأحد، تداول (78,580) سهماً بقيمة إجمالية بلغت (111,817.31) دولاراً، نفذت من خلال (57) عقداً.

وبلغ مؤشر القدس في نهاية الجلسة (484.7) منخفضاً (-2.71) نقطة (-0.56%) عن إغلاق الجلسة السابقة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة ليوم الأحد والبالغ عددها (10) شركات مع إغلاقاتها السابقة، لم تظهر أي شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و(5) شركات أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها. أما الشركات المتبقية، وعددها (5) شركات، فلم يتم أي تغيير على أسعار أسهمها.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها، فهي: OOREDOO بنسبة (-2.5)%، PIBC بنسبة (-0.81)%، PALTEL بنسبة (-0.73)%، APIC بنسبة (-0.67)%، PEC بنسبة (-0.6)%

#بورصة فلسطين #اسواق الاسهم #مؤشر القدس

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