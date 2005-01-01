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ميلان يحقق فوزا ثمينا على الذئاب ويضيق الخناق على الانتر بالصدارة على "الكالتشيو"

الإثنين 01 مارس 2021 03:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ميلان يحقق فوزا ثمينا على الذئاب ويضيق الخناق على الانتر بالصدارة على "الكالتشيو"



روما/سما/

حقق ميلان فوزا ثمينا على مضيفه روما بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وافتتح ميلان باب التسجيل في الدقيقة الـ43 من ركلة جزاء عن طريق الإيفواري فرانك كيسي، وعادل لأصحاب الأرض الفرنسي جوردان فيرتو في الدقيقة الـ50.

وعاد "الروسونيري" للتقدم بالنتيجة بتسجيله الهدف الثاني عن طريق الكرواتي أنتي ريبيتش في الدقيقة الـ58 من عمر اللقاء.


وبهذا الفوز، رفع ميلان رصيده في الوصافة إلى 52 نقطة وقلص الفارق مع جاره إنتر المتصدر إلى 4 نقاط.



في المقابل، توقف رصيد روما عند 44 نقطة في المركز الخامس على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".

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