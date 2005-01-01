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أتليتكو مدريد يتغلب على الغواصات بثنائية نظيفة..فيديو

الإثنين 01 مارس 2021 03:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أتليتكو مدريد يتغلب على الغواصات بثنائية نظيفة..فيديو



مدريد/سما/

تغلب أتلتيكو مدريد على مضيفه فياريال بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وسجل ثنائية أتلتيكو، لاعب فياريال ألفونسو بيدرازا بالخطأ في مرماه والبرتغالي جواو فيليكس في الدقيقتين 25 و69 على الترتيب.


وبهذا الفوز، استعاد أتلتيكو توازنه بعد ثلاث مباريات لم يذق فيها طعم الفوز، حيث خسر الثلاثاء الماضي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي الإنجليزي بهدف دون رد، وأضاع 5 نقاط ممكنة في رحلة التتويج بلقب الدوري بتعادل (1-1 في مباراة مؤجلة) وخسارة (2-0) أمام ليفانتي في "الليغا".


ورفع أتلتيكو رصيده في الصدارة إلى 58 نقطة موسعا الفارق عن أقرب مطارديه برشلونة الوصيف إلى 5 نقاط.



في المقابل، توقف رصيد "الغواصات الصفراء" عند 37 نقطة في المركز السابع على جدول ترتيب فرق "الليغا".

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