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إنتر ميلان يعزز صدارته باكتساح جنوى (فيديو)

الإثنين 01 مارس 2021 03:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إنتر ميلان يعزز صدارته باكتساح جنوى (فيديو)



روما/سما/

تغلب إنتر ميلان على ضيفه جنوى بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل ثلاثية أصحاب الأرض كل من البلجيكي روميلو لوكاكو وماتيو دارميان والتشيلي أليكسيس سانشيز في الدقائق 1 و69 و77 على الترتيب.


وبهذا الفوز، رفع الإنتر رصيده إلى 56 نقطة وعزز صدارته مبتعدا بفارق 7 نقاط عن أقرب مطارديه جاره ميلان الذي يحل في وقت لاحق اليوم ضيفا على روما صاحب المركز الخامس.

في المقابل، توقف رصيد جنوى عند 26 نقطة في المركز الـ13 على جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

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