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لأول مرة...افتتاح 4 مراكز اقتراع في 3 دول عربية مع انطلاق انتخابات الكنيست الخميس المقبل

الإثنين 01 مارس 2021 03:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لأول مرة...افتتاح 4 مراكز اقتراع في 3 دول عربية مع انطلاق انتخابات الكنيست الخميس المقبل



القدس المحتلة/سم/

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات في إسرائيل، انطلاق انتخابات الكنيست (البرلمان) في الممثليات الإسرائيلية بالخارج الخميس المقبل.

ولأول مرة سيتم افتتاح 4 مراكز اقتراع إسرائيلية في دول عربية، إثنين منهم في الإمارات وواحد في البحرين والرابع في المغرب، بحسب صحيفة "معاريف".

وتضم الدول العربية الثلاثة 4 آلاف إسرائيلي ممن لديهم الحق في التصويت خلال انتخابات الكنيست.


إجمالا، سيتم فتح 104 مركز اقتراع في 100 ممثلية إسرائيلية بالخارج، وستبدأ عملية التصويت الخميس في السفارة الإسرائيلية بالعاصمة النيوزيلندية ويلينغتون، وتنتهي الجمعة، بإغلاق مراكز الاقتراع في كل من لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو.

وستفتح القنصلية العامة في نيويورك ثلاثة مراكز اقتراع لـ550 ناخبا، ما يجعلها البعثة الإسرائيلية الأكبر عددا في الخارج، في المقابل سيتم فتح مركز اقتراع في جمهورية الدومينيكان والتي تضم 4 ناخبين فقط.

وسيتم نقل صناديق الاقتراع بعد انتهاء التصويت إلى إسرائيل، تمهيدا لفرز الأصوات على يد اللجنة المركزية للانتخابات.

وتنطلق انتخابات الكنيست داخل إسرائيل في 23 مارس/آذار المقبل، لانتخاب 120 نائبا بالكنيست، وهي الانتخابات الرابعة خلال أقل من عامين.

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