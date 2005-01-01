  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"ردًا على الاستهداف الايراني للسفينة".. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي

الأحد 28 فبراير 2021 10:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
"ردًا على الاستهداف الايراني للسفينة".. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي



دمشق /سما/

قصف سلاح الجو الإسرائيلي، مساء الأحد، "أهدافًا إيرانيّة" في العاصمة السوريّة، دمشقّ، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام سورية وإسرائيليّة.

وذكرت وكالة "سانا" أنّ الدفاعات الجوية السورية تتصدّى لصواريخ في سماء دمشق، مشيرة الى سماع دوي انفجار في سماء محيط مدينة دمشق

ونقلت الوكالة السورية عن مصدر عسكري قوله: إنه  في تمام الساعة 10,16 من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض الأهداف في محيط دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها

في السياق، أفاد المراسلان العسكريّان في القناة 13، ألون بن دافيد، وصحيفة "يديعوت أحرونوت"، يوسي يهوشواع، أنّ الهجمات تتركّز ضد "أهداف إيرانيّة" فقط، "ردًا على هجوم استهدف يوم الخميس الماضي سفينة إسرائيلية قبالة سواحل عمان".

وذكر صحافيّون محليّون أن الهجوم جرى بالصواريخ من فوق الجولان المحتلّ.

#اسرائيل #سوريا #ايران #الدفاعات الجوية السورية #سلاح الجو الإسرائيلي #الجولان السوري #دمشق

الأكثر قراءة اليوم

أبو كرش يكشف: هذا ما أخبرني به الوزير مجدلاني حول تفريغات 2005

الأحمد يكشف : 5 فصائل ستخوض الانتخابات مع فتح ماذا عن حماس ؟

تفاصيل مفاوضات سرية لمبعوث أوباما بين الأسد ونتنياهو: استعادة الجولان مقابل شرط واحد

صحيفة : غاز غزة يعرقل التقارب بين "فتح" و"حماس"

اسعار العملات مقابل الشيكل

"احترامًا لفتحاويته" .. قدورة فارس: لن أترشح بشكل قطعي للانتخابات

"أنا في مكة المكرمة"... تغريدة للمتحدث باسم الجيش الاسرائيلي تثير تفاعلا واسعا

الأخبار الرئيسية

"غموض الموقف الامريكي اتجاه أونروا".. اشتيه يتحدث عن الانتخابات والعلاقات الامريكية الفلسطينية

"ربّما خلال أيام"... قناة كان: إسرائيل قرّرت الرد على الهجوم الإيراني

بيبي

صحيفة إسرائيلية تتساءل: لماذا يسكت "متظاهرو بلفور" عن إرهاب إسرائيل ضد الفلسطينيين؟

"يسرائيل هيوم"لبايدن: الأخلاق ليست سياسة خارجية.. والسعودية لم تخطئ بقتلها “معارض النظام”!

6

حماس تكشف تفاصيل اجتماع رئيس مكتبها السياسي مع سفراء عدة دول في الدوحة

اعلان سما رسائل