"ردًا على الاستهداف الايراني للسفينة".. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي

دمشق /سما/

قصف سلاح الجو الإسرائيلي، مساء الأحد، "أهدافًا إيرانيّة" في العاصمة السوريّة، دمشقّ، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام سورية وإسرائيليّة.

وذكرت وكالة "سانا" أنّ الدفاعات الجوية السورية تتصدّى لصواريخ في سماء دمشق، مشيرة الى سماع دوي انفجار في سماء محيط مدينة دمشق

ونقلت الوكالة السورية عن مصدر عسكري قوله: إنه في تمام الساعة 10,16 من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض الأهداف في محيط دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها

في السياق، أفاد المراسلان العسكريّان في القناة 13، ألون بن دافيد، وصحيفة "يديعوت أحرونوت"، يوسي يهوشواع، أنّ الهجمات تتركّز ضد "أهداف إيرانيّة" فقط، "ردًا على هجوم استهدف يوم الخميس الماضي سفينة إسرائيلية قبالة سواحل عمان".

وذكر صحافيّون محليّون أن الهجوم جرى بالصواريخ من فوق الجولان المحتلّ.