  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي الممثلة المصرية

الأحد 28 فبراير 2021 10:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي الممثلة المصرية



القاهرة / سما

أعلنت مصادر إعلامية مصرية، يوم الأحد 28 شباط 2021، عن وفاة الفنانة أحلام الجريتلي الممثلة الشهيرة جراء وعكة صحية تعرضت لها أثناء وجودها في منزلها.

وأكدت المصادر أن سبب وفاة أحلام الجريتلي جاء نتيجة أزمة قلبية، مشيرة إلى أنه سيتم يوم الإثنين تشييع جثمانها والصلاة عليها وإقامة بيت العزاء. دون تفاصيل أخرى.

من جانبه، أكد أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بمصر في بيان مقتضب، خبر وفاة الممثلة احلام الجريتلي عن عمر ناهز 73 سنة، داعيا لها بالرحمة والمغفرة ولأهلها الصبر والسلوان.

بدوره، كتب عزوز عادل عضو النقابة عبر تويتر : "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية الفنانة أحلام الجريتلي، رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".

وكان آخر أعمال الفنانة أحلام الجريتلى، مسلسل لؤلؤ حيث ظهرت ضيفة شرف في المسلسل، وقدمت في رمضان الماضي مسلسل "البرنس" مع الفنان محمد رمضان.

كما نعى فناون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة الراحلة التي انتقلت إلى رحمة الله بعد ساعات قليلة على رحيل الممثل الشهير يوسف شعبان بفيروس كورونا.

وتعد أحلام الجريتلي إحدى الممثلات اللاتي اشتهرن السنوات الماضية من خلال دور الأم القوية الأصيلية، حيث تألقت وأصبحت من رموز المسلسلات الرمضانية.

#أحلام الجريتلي #الفنانة أحلام الجريتلي #وفاة أحلام الجريتلي #وفاة الفنانة المصرية #وفاة الممثلة المصرية #الممثلة أحلام الجريتلي #مصر
الفنانة أحلام الجريتلي

الأكثر قراءة اليوم

أبو كرش يكشف: هذا ما أخبرني به الوزير مجدلاني حول تفريغات 2005

الأحمد يكشف : 5 فصائل ستخوض الانتخابات مع فتح ماذا عن حماس ؟

تفاصيل مفاوضات سرية لمبعوث أوباما بين الأسد ونتنياهو: استعادة الجولان مقابل شرط واحد

صحيفة : غاز غزة يعرقل التقارب بين "فتح" و"حماس"

اسعار العملات مقابل الشيكل

"احترامًا لفتحاويته" .. قدورة فارس: لن أترشح بشكل قطعي للانتخابات

"أنا في مكة المكرمة"... تغريدة للمتحدث باسم الجيش الاسرائيلي تثير تفاعلا واسعا

الأخبار الرئيسية

"غموض الموقف الامريكي اتجاه أونروا".. اشتيه يتحدث عن الانتخابات والعلاقات الامريكية الفلسطينية

"ربّما خلال أيام"... قناة كان: إسرائيل قرّرت الرد على الهجوم الإيراني

بيبي

صحيفة إسرائيلية تتساءل: لماذا يسكت "متظاهرو بلفور" عن إرهاب إسرائيل ضد الفلسطينيين؟

"يسرائيل هيوم"لبايدن: الأخلاق ليست سياسة خارجية.. والسعودية لم تخطئ بقتلها “معارض النظام”!

6

حماس تكشف تفاصيل اجتماع رئيس مكتبها السياسي مع سفراء عدة دول في الدوحة

اعلان سما رسائل