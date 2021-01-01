سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي الممثلة المصرية

القاهرة / سما

أعلنت مصادر إعلامية مصرية، يوم الأحد 28 شباط 2021، عن وفاة الفنانة أحلام الجريتلي الممثلة الشهيرة جراء وعكة صحية تعرضت لها أثناء وجودها في منزلها.

وأكدت المصادر أن سبب وفاة أحلام الجريتلي جاء نتيجة أزمة قلبية، مشيرة إلى أنه سيتم يوم الإثنين تشييع جثمانها والصلاة عليها وإقامة بيت العزاء. دون تفاصيل أخرى.

من جانبه، أكد أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بمصر في بيان مقتضب، خبر وفاة الممثلة احلام الجريتلي عن عمر ناهز 73 سنة، داعيا لها بالرحمة والمغفرة ولأهلها الصبر والسلوان.

بدوره، كتب عزوز عادل عضو النقابة عبر تويتر : "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية الفنانة أحلام الجريتلي، رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".

وكان آخر أعمال الفنانة أحلام الجريتلى، مسلسل لؤلؤ حيث ظهرت ضيفة شرف في المسلسل، وقدمت في رمضان الماضي مسلسل "البرنس" مع الفنان محمد رمضان.

كما نعى فناون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة الراحلة التي انتقلت إلى رحمة الله بعد ساعات قليلة على رحيل الممثل الشهير يوسف شعبان بفيروس كورونا.

وتعد أحلام الجريتلي إحدى الممثلات اللاتي اشتهرن السنوات الماضية من خلال دور الأم القوية الأصيلية، حيث تألقت وأصبحت من رموز المسلسلات الرمضانية.