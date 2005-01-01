الخميس.. انتخابات الكنيست تنظم في 100 ممثلية إسرائيلية بالخارج

القدس المحتلة /سما/

تنطلق رسميا، الخميس، انتخابات الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، حيث يبدأ التصويت في الممثليات بالخارج، يشمل ذلك المغرب والإمارات والبحرين لأول مرة، حسب مصادر رسمية.

وقالت لجنة الانتخابات المركزية، إن التصويت في الممثليات الإسرائيلية بالخارج سينتهي الجمعة مع إغلاق الصناديق في لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وستجرى عملية التصويت في 104 مراكز اقتراع بـ100 ممثلية، ولأول مرة سيتم افتتاح مراكز اقتراع في الإمارات (أحدها في دبي والآخر في أبوظبي)، والمغرب والبحرين، وفق الصحيفة.

ووقعت الدول الثلاث، اتفاقات تطبيع مع إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي، ويوجد على أراضيها 4 آلاف إسرائيلي لهم حق التصويت، وفق المصدر ذاته.

وفي القنصلية الإسرائيلية العامة في نيويورك سيتم افتتاح 3 مراكز اقتراع لنحو 550 ناخبا، وهي البعثة الإسرائيلية الأكبر عددا، وفي المقابل ستكون أقل نسبة تصويت بالخارج في الدومينيكان، تشمل 4 أشخاص فقط.

ومن المقرر نقل صناديق الاقتراع إلى إسرائيل، مع نهاية التصويت في الممثليات بالخارج تحت الحراسة إلى الكنيست.

وتنطلق الانتخابات في إسرائيل في 23 مارس/آذار المقبل لاختيار 120 عضوا بالكنيست، وهي الرابعة خلال عامين.

وشهدت إسرائيل جولتي انتخابات في إبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول 2019 دون أن تتمكن الأحزاب الفائزة من الحصول على أغلبية 61 مقعدا لتشكيل حكومة، كما لم تصمد حكومة وحدة شكلت بعد انتخابات مارس/آذار 2020 في ظل خلافات سياسية تمحورت حول تمرير الميزانية، ما قاد إلى حل الكنيست والإعلان عن انتخابات رابعة. -