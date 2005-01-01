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تعيين قائد جديد للوحدة 8200 الاستخبارية بالجيش الإسرائيلي

الأحد 28 فبراير 2021 08:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعيين قائد جديد للوحدة 8200 الاستخبارية بالجيش الإسرائيلي



القدس المحتلة /سما/

تولى العميد ي. منصبه كقائد للوحدة 8200 في شعبة المخابرات بالجيش الإسرائيلي، ليحل محل العميد أ، الذي أكمل اليوم أربع سنوات في منصبه.
 
وجرت مراسم التعيين بحضور رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي ورئيس شعبة الاستخبارات تامير هايمان، في قاعدة جليلوت.
 
وقدم كوخافي خلال الحفل، شهادة تقدير للوحدة 8200 في ضوء اختراقات استخباراتية في مختلف مجالات العمل وأبعاده وللشراكة في الأنشطة التنفيذية واسعة النطاق.
 
وأشار إلى أن هناك الجيش شكل اختراقات هائلة لقدرات الوحدة، وحققت الإنجازات غير المسبوقة وأصبحت كقوة إلكترونية عالمية.

#اسرائيل #الجيش الإسرائيلي

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