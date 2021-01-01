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غانتس يعيّن مسؤولا جديدا للأمن في الجيش الإسرائيلي

الأحد 28 فبراير 2021 08:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يعيّن مسؤولا جديدا للأمن في الجيش الإسرائيلي



القدس المحتلة /سما/

قرر وزير الجيش الاسرائيلي بني غانتس تعيين مسؤول جديدا لدائرة الأمن في الجيش الإسرائيلي لمدة ثلاثة أشهر أو كتعيين دائم.
 
وذكرت إذاعة الجيش أن المسؤول الجديد هو جيل بن عامي، وسيستلم منصبه في الأول من مارس 2021، ليحل محل المنتهية ولايته نير بن موشيه الذي أعلن مؤخرًا رغبته في التقاعد بعد 27 عامًا من الخدمة.
 
وأشارت إلى أن بن عامي يعمل حاليًا كنائب أول لرئيس أمن المعلومات والتكنولوجيا بوزارة الجيش.
 
وشكر غانتس بن موشيه على خدمته ومساهمته الكبيرة في منظومة الأمن، وتحدث مع بن عامي وتمنى له التوفيق في منصبه.

#الجيش الإسرائيلي #بيني غانتس

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