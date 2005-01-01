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الكشف عن هوية لبناني إجتاز الحدود مع اسرائيل

الأحد 28 فبراير 2021 07:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن هوية لبناني إجتاز الحدود مع اسرائيل



بيروت /سما/(شينخوا)

قالت مصادر أمنية لبنانية لوكالة أنباء (شينخوا) اليوم (الأحد) إن اللبناني الذي اجتاز الحدود من لبنان إلى إسرائيل الليلة الماضية واعتقله الجيش الإسرائيلي يدعى حسين سمير أبو قيس من بلدة الهبارية بشرق جنوب لبنان.

وأفادت المصادر انه ترك رسالة قبل اجتيازه الحدودي محور "مزارع شبعا" ذكر فيها انه سيعبر الحدود إلى إسرائيل.

وقالت إن عناصر من مخابرات الجيش اللبناني ومن قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان "يونيفيل" توجهت إلى النقطة التي تم العبور منها وأجرت كشفا على المكان وباشرت تحقيقا في الموضوع.

وذكرت المصادر بأن قيادة اليونيفيل بدأت اتصالات مع الجهة الأسرائيلية للوقوف على حيثيات الحادث.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق اليوم عن اعتقال لبناني عبر الحدود من لبنان إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه أنه "خلال الليل حددت مراقبات الجيش الإسرائيلي مشتبها به عبر من لبنان إلى منطقة بؤرة غلاديولا في جبل دوف".

وأضاف "هرعت قوات الجيش على الفور إلى المكان واعتقلت المشتبه به الذي اقتيد للاستجواب".

ومنذ بداية العام الجاري، تكررت عمليات التسلل من داخل لبنان وسوريا إلى إسرائيل، حيث اعتقلت إسرائيل خلال الشهرين راعي أغنام من لبنان، وراعيين اثنين من سوريا، قبل أن تعيدهما إلى بلادهم.

#تسلل #الحدود اللبنانية #اسرائيل #لبنان

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