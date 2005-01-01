إيران ترفض مقترح أمريكا والاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق النووي

القدس المحتلة /سما/

نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية عن صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الأحد، قولها: إن إيران رفضت مقترحًا قدمه كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لإعادة التفاوض بشأن عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي.



ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي رفيع تحذيره من أن هذا القرار قد يؤدي إلى زيادة حدة التوتر في جميع أنحاء المنطقة.



وكانت إيران أعلنت في وقت سابق أنها سترفض التفاوض بشأن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي دون رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على الاقتصاد الإيراني.