  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إيران ترفض مقترح أمريكا والاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق النووي

الأحد 28 فبراير 2021 07:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران ترفض مقترح أمريكا والاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق النووي



القدس المحتلة /سما/

نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية عن صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الأحد، قولها: إن إيران رفضت مقترحًا قدمه كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لإعادة التفاوض بشأن عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي.
 
ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي رفيع تحذيره من أن هذا القرار قد يؤدي إلى زيادة حدة التوتر في جميع أنحاء المنطقة.
 
وكانت إيران أعلنت في وقت سابق أنها سترفض التفاوض بشأن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي دون رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على الاقتصاد الإيراني.

#اسرائيل #الولايات المتحدة #ايران #الاتفاق النووي #الاتحاد الاوروبي

الأكثر قراءة اليوم

أبو كرش يكشف: هذا ما أخبرني به الوزير مجدلاني حول تفريغات 2005

الأحمد يكشف : 5 فصائل ستخوض الانتخابات مع فتح ماذا عن حماس ؟

اعلام اسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول استهداف سفينة الشحن الإسرائيلية في خليج عمان

رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي يوجه رسالة لبايدن بشأن ولي العهد السعودي

صحيفة : غاز غزة يعرقل التقارب بين "فتح" و"حماس"

تفاصيل مفاوضات سرية لمبعوث أوباما بين الأسد ونتنياهو: استعادة الجولان مقابل شرط واحد

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

رئيس الوزراء الفلسطيني: نحن على تواصل مع إدارة بايدن.. وهذا ما ننتظره من الرئيس الأمريكي

"يسرائيل هيوم"لبايدن: الأخلاق ليست سياسة خارجية.. والسعودية لم تخطئ بقتلها “معارض النظام”!

6

حماس تكشف تفاصيل اجتماع رئيس مكتبها السياسي مع سفراء عدة دول في الدوحة

5

تفاصيل مفاوضات سرية لمبعوث أوباما بين الأسد ونتنياهو: استعادة الجولان مقابل شرط واحد

هيئة حقوقية تطالب الحكومة الفلسطينية بتوضيح معايير توزيع اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا

اعلان سما رسائل