تعرف على أسعار المحروقات والغاز للمستهلك خلال شهر مارس

رام الله /سما/

أعلنت الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية الفلسطينية، في نشرة أصدرتها مساء اليوم الأحد، الحد الأقصى لأسعار بيع المحروقات والغاز للمستهلك، والتي سيتم العمل بها في الأول من شهر آذار/ مارس 2021، في جميع محافظات الوطن.



وفيما يتعلق بالمحروقات، أكدت الهيئة أن سعر البنزين (95) سيكون 5.90 شيكل للتر الواحد، وسعر البنزين (98) سيكون 6.72 شيكل للتر، فيما يبلغ سعر لتر السولار 4.99 شيكل، والكاز 4.99 شيكل للتر.



اما الغاز، فأوضحت أن سعر الاسطوانة التي تزن 2.5 كلغم سيكون سعرها 13 شيكل، والاسطوانة 5 كلغم سعرها 26 شيكلا، واسطوانة 12 كلغم بسعر 62 شيكلاً، والاسطوانة 48 كلغم 246 شيكلا، اما لتر الغاز واصل العمارات والمؤسسات فسيكون بسعر 2.68 شيكلا، وكلغم الغاز واصل للمؤسسات والعمارات 4.71 شيكلا.



وأشارت الهيئة إلى أن خدمة توصيل الاسطوانة لمنزل المستهلك ستكون بسعر 2 شيكل فقط، مطالبة أصحاب المحطات وموزعي الغاز الالتزام بالأسعار.





