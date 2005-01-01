اسرائيل تتوعد ايران: حادثة استهداف السفينة لن تمر مرور الكرام ولا يمكن السكوت عنها

القدس المحتلة /سما/

قال مسؤولين إسرائيليين كبار إن إسرائيل تفكر في رد مناسب على استهداف منسوب لإيران ضد السفينة الإسرائيلية بخليج عمان.



وأضاف المسؤولين وفق القناة 12 العبرية، أن الحادثة لن تمر مرور الكرام ولا يمكن السكوت عنها.



ورجحوا أن السفينة تم استهدافها فقط لأنها مملوكة لإسرائيليين رغم أنها أبحرت تحت علم جزر الباهاما.



يشار إلى أن السفينة المستهدفة كانت تحمل سيارات إلى سنغافورة من مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية، ونتيجة للانفجار تضررت بحوالي متر ونصف في جانب السفينة، فيما لم يتعرض محركها لأضرار ولم تقع إصابات على متنها.