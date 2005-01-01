إسرائيل تستعد لإعادة 25 ألف إسرائيلي للمشاركة بالانتخابات

القدس المحتلة /سما/

قالت وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف إن الحكومة تستعد إعادة الإسرائيليين إلى اسرائيل قبل الانتخابات للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة للكنيست في مارس.



وأضافت ريغيف وفق صحيفة يديعوت أحرونوت، أن الحكومة ستناقش المواعيد المحتملة للرحلات الجوية التي ستعيد المواطنين إلى إسرائيل.



وتابعت: "أريد منع وصول الآلاف إلى إسرائيل قبل أربعة أيام من الانتخابات، وستحدد الحكومة العدد الذي سيتمكن من العودة كل يوم، وسوف نحدد مواعيد الرحلات الجوية".



وأشارت إلى أن هناك أكثر من 25 ألف إسرائيلي مهتمون بالعودة للمشاركة بالانتخابات.

ونبهت ريغيف إلى أن الحكومة حاليًا تدرس عدة قضايا مع مجلس الأمن القومي من بينها العودة الفورية للإسرائيليين بموافقة الحكومة الأمر الذي سيقضي على أهمية لجنة الاستثناءات.