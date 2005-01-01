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ارتفاع سعر البنزين في إسرائيل ابتداءً من منتصف الليلة

الأحد 28 فبراير 2021 05:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع سعر البنزين في إسرائيل ابتداءً من منتصف الليلة



القدس المحتلة /سما/

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن سعر لتر البنزين الخالي من الرصاص عيار 95 "أوكتان" سيرتفع بمقدار 27 أغورة ليصل إلى 5.99 لمستهلكي الخدمة الذاتية، وذلك ابتداءًا من منتصف الليلة (بين الأحد والاثنين).
 
وأفادت الصحيفة بأن العاملان الأساسيان اللذان أديا إلى ارتفاع سعر البنزين هما ارتفاع سعر برميل النفط، وانخفاض قيمة الشيكل الإسرائيلي مقابل الدولار الأمريكي.
 
وأشارت إلى أنه خلال الشهر الماضي قفز سعر برميل النفط بأكثر من 18% وتراجع الشيكل بشكل طفيف أمام الدولار، وهما العاملان اللذان أديا إلى ارتفاع سعر البنزين.

#اسعار الوقود #اسرائيل

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