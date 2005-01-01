  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أبو الغيط: القضية الفلسطينية تعرضت لاختبار قاس وهناك فرصة لتصحيح المسار

الأحد 28 فبراير 2021 04:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو الغيط: القضية الفلسطينية تعرضت لاختبار قاس وهناك فرصة لتصحيح المسار



القاهرة /سما/

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن القضية الفلسطينية تعرضت لاختبار رهيبٍ وقاسٍ خلال الأعوام الماضية بسبب سياسةٍ أمريكية مُجحفة نظرت للقضية بعيونٍ إسرائيلية، من دون اعتبار لتاريخ الصراع أو جوهره، أو لمبادئ العدالة والإنصاف.

وأضاف أبو الغيط، أن ثمة فُرصة تلوح اليوم لتصحيح هذا المسار بإطلاق عملية سلمية حقيقية تستهدف الحل النهائي العادل للقضية، وليس مجرد استمرار التفاوض العبثي.

جاءت كلمة أبو الغيط خلال افتتاح أعمال الاجتماع الثالث عشر لمجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات يترأس مجلس أمنائها السيد عمرو موسى، الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، ويتولى أمانتها العامة وزير الخارجية الفلسطيني السابق د. ناصر القدوة.

وشدد أبو الغيط، على أن مشروع الاحتلال والاستيطان سيضع دولة الاحتلال في مأزق تاريخي حقيقي، فبدائل حل الدولتين لن تكون في صالح إسرائيل، واستمرار الوضع القائم ليس خياراً، لأن الأوضاع الديموغرافية تتغير، وعما قريب سيتحول الفلسطينيون إلى أغلبية بين النهر والبحر.

وتابع: "لابد أن يعي الجميع أن حل الدولتين لن يظل مُتاحاً إلى الأبد، فالفلسطينيون قد ينفضون عنه إذا لم يجدوا أفقاً سياسياً واضحاً؛ لتحقيقه في المستقبل".

وأردف: "يقف المشروع الوطني الفلسطيني على أرض ثابتة فهو مشروع نضال مدني يستهدف حقاً مشروعاً حصلت عليه شعوب العالم كافة.. ومطلوب منا اليوم، ليس فقط الحفاظ على هذا المشروع الوطني، ولكن العمل على تجديده في الفكر والعمل على حدٍ سواء".

وأكد أبو الغيط أن مبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعقد الانتخابات، التشريعية والرئاسية وللمجلس الوطني لمنظمة التحرير، تُمثل خطوة مهمة من أجل تجديد المشروع الفلسطيني، وتجديد الشرعية الفلسطينية، وترتيب البيت من الداخل، داعياً كافة الفصائل الفلسطينية إلى الإمساك بهذه الفرصة وعدم تفويتها عبر الالتزام الدقيق بما تم التوصل إليه في اتفاقات القاهرة الأخيرة، وحتى تكون الانتخابات المُقبلة خطوة يُبنى عليها في الداخل والخارج.

#أحمد أبو الغيط #الجامعة العربية #القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

أبو كرش يكشف: هذا ما أخبرني به الوزير مجدلاني حول تفريغات 2005

الأحمد يكشف : 5 فصائل ستخوض الانتخابات مع فتح ماذا عن حماس ؟

اعلام اسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول استهداف سفينة الشحن الإسرائيلية في خليج عمان

رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي يوجه رسالة لبايدن بشأن ولي العهد السعودي

قيادي بالتيار الاصلاحي: سنخوض الانتخابات بقائمة وطنية عريضة.. واشتراطات اللجنة هدفها استهداف الكتل!

غزة: الشؤون المدنية تكشف أسباب إغلاق معبر بيت حانون/ ايرز أمام حركة العمال والتجار

صحيفة : غاز غزة يعرقل التقارب بين "فتح" و"حماس"

الأخبار الرئيسية

هيئة حقوقية تطالب الحكومة الفلسطينية بتوضيح معايير توزيع اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا

لجنة الانتخابات المركزية تصدر توضيحاً "مهماً" بخصوص الترشح

"احترامًا لفتحاويته" .. قدورة فارس: لن أترشح بشكل قطعي للانتخابات

وزيرة الصحة : 23 وفاة و1911 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و956 حالة تعافٍ

20210228112523

تحليلات إسرائيلية : إيران استهدفت السفينة وامتنعت عمدا عن إغراقها

اعلان سما رسائل