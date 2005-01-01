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الصحة الإسرائيلية: ارتفاع حالات كورونا الخطيرة ومُعامل تناقل العدوى

الأحد 28 فبراير 2021 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية: ارتفاع حالات كورونا الخطيرة ومُعامل تناقل العدوى



القدس المحتلة /سما/

سجلت الإصابات الخطيرة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفاعا، في الوقت الذي واصل مُعامل تناقل العدوى (R)، بالارتفاع أيضا، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الأحد.

وبحسب معطيات وزارة الصحة، شخصت خلال الـ24 ساعة الماضية 1429 إصابة جديدة، بينما سجلت منذ منتصف الليل حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد، 699 إصابة، ليرتفع مجمل الإصابات النشطة 40108.

ويرقد في أقسام كورونا في مستشفيات البلاد 1278 مصابا بينهم 796 مصابا بحالة خطيرة، بينما 241 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، علما أن وفيات كورونا بلغت 5738 حالة وفاة منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في آذار/مارس 2020.

وأفادت معطيات الوزارة، بأنه تم، أمس السبت، إجراء 24291 فحصا لاكتشاف كورونا، ونسبة الفحوصات الموجبة بلغت 6%.

وفي ظل هذه المعطيات والمستجدات عاود مُعامل تناقل العدوى للارتفاع مجددا وتوقف المعدل العام في البلاد عند 1، بينما في المجتمع العربي بلغ 1.12، وفي البلدات الحريدية يقترب من 0.81.

يأتي ذلك، فيما تتواصل حملة التطعيم في البلاد، حيث تلقى 4.7 مليون شخص في البلاد التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، بينهم 3 ملايين حصلوا على الجرعة الثانية وبطاقة التطعيم.

ويستدل من بيانات وزارة الصحة أنه منذ بدء حملة التطعيم، تم منح 8 ملايين جرعة لأكثر من 4.7 مليون، علما أنه، تلقى أمس السبت، 28 ألف شخص التطعيم في مؤشر لاستمرار التراجع على التطعيم في نهاية الأسبوع.

#اسرائيل #الصحة الاسرائيلية #فيروس كورونا

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