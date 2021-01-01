  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

استقالة وزيري الداخلية والعدل بالاردن

الأحد 28 فبراير 2021 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
استقالة وزيري الداخلية والعدل بالاردن



عمان /سما/

قبل العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، استقالة وزيري الداخلية سمير المبيضين والعدل بسام التلهوني، من منصبيهما، فيما وافق على تكليف توفيق كريشان بإدارة وزارة الداخلية، وأحمد الزيادات بإدارة وزارة العدل.

وذكرت وكالة أنباء "بترا"، أنه "صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على قبول استقالة وزير الداخلية سمير المبيضين، ووزير العدل بسام التلهوني من منصبيهما، اعتبارا من تاريخ 28 فبراير 2021".

وكانت وسائل إعلام أردنية قد ذكرت في وقت سابق، أن رئيس الوزراء الأردني طلب من وزيري الداخلية والعدل تقديم استقالتيهما من الحكومة، "لمخالفتها أوامر الدفاع المتعلقة بفيروس كورونا".

#الاردن #استقالة #الحكومة الاردنية

الأكثر قراءة اليوم

أبو كرش يكشف: هذا ما أخبرني به الوزير مجدلاني حول تفريغات 2005

الأحمد يكشف : 5 فصائل ستخوض الانتخابات مع فتح ماذا عن حماس ؟

اعلام اسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول استهداف سفينة الشحن الإسرائيلية في خليج عمان

رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي يوجه رسالة لبايدن بشأن ولي العهد السعودي

قيادي بالتيار الاصلاحي: سنخوض الانتخابات بقائمة وطنية عريضة.. واشتراطات اللجنة هدفها استهداف الكتل!

غزة: الشؤون المدنية تكشف أسباب إغلاق معبر بيت حانون/ ايرز أمام حركة العمال والتجار

صحيفة : غاز غزة يعرقل التقارب بين "فتح" و"حماس"

الأخبار الرئيسية

هيئة حقوقية تطالب الحكومة الفلسطينية بتوضيح معايير توزيع اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا

لجنة الانتخابات المركزية تصدر توضيحاً "مهماً" بخصوص الترشح

"احترامًا لفتحاويته" .. قدورة فارس: لن أترشح بشكل قطعي للانتخابات

وزيرة الصحة : 23 وفاة و1911 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و956 حالة تعافٍ

20210228112523

تحليلات إسرائيلية : إيران استهدفت السفينة وامتنعت عمدا عن إغراقها

اعلان سما رسائل