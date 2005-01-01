شروط إسرائيلية على السفر عبر مطار "بن غوريون"

القدس المحتلة /سما/

أعلنت وزارة المواصلات الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنه بدءًا من نهاية الأسبوع الحالي سيكون بإمكان الإسرائيليين السفر من مطار بن غوريون في اللد من دون مصادقة "لجنة الاستثناءات"، بشرط أن يكونوا يسكنون خارج البلاد.



وقالت المواصلات الإسرائيلية، في بيان لها، "على من تنطبق عليهم الشروط تقديم الأوراق الثبوتية لذلك عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني، على أن لا يعودوا قبل شهرين من مغادرتهم.



وتشكلت "لجنة الاستثناءات"، لتحديد الأشخاص الذين يُسمح لهم بمغادرة إسرائيل أو العودة إليها، في أعقاب قرار الحكومة الإسرائيلية "إغلاق السماء"، في 26 كانون الثاني/يناير الماضي، في إطار محاولات مكافحة فيروس كورونا. وتتكون اللجنة من مندوبي وزارات المواصلات والصحة والداخلية والخارجية و"الشتات".



وتعمل اللجنة يوميا وعلى مدار 24 ساعة، من مطار بن غوريون، وتجتمع ثلاث مرات يوميا، عبر تطبيق "زوم" من أجل معالجة طلبات بالدخول إلى إسرائيل.



وفيما يتعلق بشروط السماح بالدخول إلى إسرائيل، التي تم تحديدها لدى تشكيل اللجنة، شملت علاج طبي ضروري جدًا ولا يحتمل التأجيل، حضور جنازة قريب من الدرجة الأولى، حادث أو إصابة مفاجئة لقريب من الدرجة الأولى يرقد في مستشفى، ودخول بهدف العمل في عمل حيوي في الأجهزة الحيوية لأداء الدولة ولا يحتمل التأجيل. كذلك تصادق "لجنة الاستثناءات" على دخول وفود حكومية ومبعوثين رسميين.



وتشترط اللجنة العودة إلى إسرائيل بنتيجة سلبية لفحص كورونا أجري في الساعات الـ72 التي سبقت الصعود إلى الطائرة، وتعهد مسبق بالمكوث في حجر صحي لمدة عشرة أيام في فنادق مخصصة لذلك.