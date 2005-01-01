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المنظومة الأمنية تناقش استهداف السفينة الإسرائيلية.. هل سترد؟

الأحد 28 فبراير 2021 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
المنظومة الأمنية تناقش استهداف السفينة الإسرائيلية.. هل سترد؟



القدس المحتلة /سما/

ذكرت وسائل الإعلام العبرية، أن نتنياهو سيناقش اليوم مع كبار المنظومة الأمنية، سبل التصرف أمام إيران، على مهاجمة السفينة التجارية الإسرائيلية.
 
وذكرت القناة الـ13 العبرية، صباح الأحد، أن طاقم محققين إسرائيلي، توجه اليوم إلى دبي، للمشاركة في التحقيقات بحادثة استهداف السفينة التجارية الإسرائيلية، ببحر الخليج.
 
وبحسب القناة، تشير التقديرات الإسرائيلية، إلى وقوف إيران خلف عملية استهداف السفينة التجارية الإسرائيلية، في بحر عُمان يوم الخميس الماضي. 
 
وقال المراسل العسكري بالقناة، ألون بن دافيد: "إن التقديرات الإسرائيلية هي أن سلاح البحرية الإيران، أطلق صاروخان تجاه السفينة التجارية الإسرائيلية في بحر عُمان".
 
وأشار المحلل بن دافيد، إلى أنه يوجد نية إسرائيلية للرد على إيران، على عملية استهداف السفينة التجارية الإسرائيلية في بحر عُمان.

#اسرائيل #بنيامين نتنياهو #الجيش الإسرائيلي #ايران #سفينة اسرائيلية #شواطئ عمان

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