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مقتل رجل جرّأء تعرضه لهجوم من سمكة قرش

الأحد 28 فبراير 2021 02:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل رجل جرّأء تعرضه لهجوم من سمكة قرش



وكالات / سما /

قُتل رجل في السابعة والخمسين من العمر الأحد جرّاء تعرّضه لهجوم من سمكة قرش خلال ممارسته السباحة قبالة جزيرة صغيرة في نوميا بإقليم كاليدونيا الجديدة الفرنسي في المحيط الهادئ، على ما أفاد الدفاع المدني.

وفي المعلومات الأولية المتوافرة أن الرجل كان يسبح بالقرب من قاربه الذي كان راسياً قبالة جزيرة ميتر في نوميا.

ونقل أحد عناصر الدفاع المدني في تصريح لوكالة فرانس برس عن شهود عيان ان "الرجل تعرض للعض في ساقه من قبل سمكة قرش طولها نحو أربعة امتار، وفارق الحياة لدى وصول المساعدة من المروحية".

وأشار موقع "لي نوفيل كاليدونيين" إلى أن ساقه بترت لكنه توفي جرّاء إصابته بسكتة قلبية.

وتقع جزيرة ميتر على بعد نحو 20 دقيقة من نوميا، وتضم فندق ومطاعم ومركزاً للأنشطة البحرية، وهي تشهد إقبالاً في نهاية الأسبوع. وحصل الهجوم على مسافة عشرات الأمتار في الشاطئ الذي تولى رجال إنقاذ إخلاءه.

وأصدرت بلدية نوميا قراراً بحظر السباحة والأنشطة البحرية في الشريط الساحلي الذي يبلغ طوله 300 متر حول الجزيرة حتى يوم الاثنين ضمناً. ولم يتم إغلاق الشواطئ الأخرى لكن البلدية دعت إلى "توخي الحذر الشديد" خلال السباحة في البحر.

#سمكة قرش #قرش #قتل #المحيط الهادئ

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