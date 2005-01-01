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آبل تستعد لطرح هاتفها الذكي الجديد آيفون 13

الأحد 28 فبراير 2021 02:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
آبل تستعد لطرح هاتفها الذكي الجديد آيفون 13



وكالات / سما /

رغم أنه لم يمر سوى شهور قليلة على طرح أحدث هواتف شركة آبل الأمريكية للإلكترونيات آيفون12 للبيع، بدأت آبل الاستعداد لطرح الجيل الجديد من هذه الهواتف آيفون 13، وإن لم يتحدد الاسم الذي يمكن إطلاقه عليه بشكل نهائي بحسب موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا.

ويقول مينج تشو كو خبير أسواق التكنولوجيا إن آبل تعتزم طرح 3 فئات من الهاتف الذكي وستكون آيفون13 وآيفون 13 ميني وآيفون 13 برو ماكس، في حين لم تحدد آبل موعد طرح الجهاز الجديد.

ويقول موقع سي نت دوت كوم إن آبل لم تقدم أي إشارة إلى توقيت الإعلان عن الهاتف الجديد. واستنادا إلى تاريخ آبل فإنه يمكن التنبؤ بتوقيت مؤتمرات الكشف عن هواتف آيفون. وفي حين غيرت جائحة فيروس كورونا المستجد أسلوب آبل في تقديم منتجاتها خلال العام الماضي، حيث خلا مؤتمرها في أيلول/سبتمبر الماضي ولأول مرة منذ 8 سنوات من تقديم جيل جديد من هاتف آيفون، ولكن من المحتمل أن تعود الشركة إلى طريقتها المعتادة خلال العام الحالي.

وبحسب المحلل كو فإنه من الممكن الكشف عن آيفون13 خلال أيلول/سبتمبر المقبل.

واعتادت آبل على عقد مؤتمر الكشف عن منتجاتها الجديدة أيام الأربعاء أو الخميس من أي أسبوع، ثم تقوم بطرح الأجهزة الجديدة للبيع بعد الكشف عنها بأسبوع أو أسبوع ونصف. وعادة ما يتم طرح هواتف آيفون الجديدة يوم الجمعة من الأسبوع وفي الأسبوع الثالث من أيلول/سبتمبر من العام.

#آبل #آيفون 13 #الهاتف الذكي #تكنولوجيا

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