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هل ينتقل كورونا بين أفراد الأسرة "بشكل أسرع"؟

الأحد 28 فبراير 2021 02:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل ينتقل كورونا بين أفراد الأسرة "بشكل أسرع"؟



وكالات / سما /

توصلت دراسة حديثة إلى أنه إذا كان أحد أفراد أسرتك مصابا بفيروس كورونا المستجد، فإن احتمال إصابتك به أيضا يبقى ضعيفا.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن باحثين في بوسطن الأميركية درسوا أكثر من 7000 أسرة، أصيب أحد أفرادها بـ"كوفيد-19".

ووجدت النتائج أن واحدا فقط من كل 10 أشخاص مصابين بكورونا ينقلونه إلى شخص يعيش معهم في المنزل.

وتابعت: "كما أن احتمالية نقل الفيروس إلى شخص تعيش معه كانت أقل بالنسبة للعائلات الأكبر عددا".

وذكرت الدراسة كذلك أن خطر الإصابة بالفيروس في المنزل من شخص تعيش معه يرتفع بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية معينة، مثل الربو أو السرطان أو السمنة.

وفي وقت سابق، وجدت مراجعة لـ54 دراسة نُشرت في "JAMA Network Open" في ديسمبر 2020، أن معدل انتقال العدوى بين الأسر يبلغ 16.6 بالمئة.

#كورونا #الأسرة #فيروس كورونا #الصحة

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