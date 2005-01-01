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بعد مفاعل ديمونة .. شركة أمريكية تصور موقعا سريا آخر في إسرائيل

الأحد 28 فبراير 2021 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد مفاعل ديمونة .. شركة أمريكية تصور موقعا سريا آخر في إسرائيل



القدس المحتلة / سما /

أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية بأن شركة Planet Labs الأمريكية التقطت صورا تظهر موقعا سريا آخر في إسرائيل، بعد نشرها لقطات توثق أعمال بناء جديدة واسع النطاق في موقع ديمونة النووي.

وأوضحت الصحيفة أن اللقطات الجديدة عالية الجودة تظهر منطقة تقع غربي مدينة بيت شيمش، وهي تعد حسب الخرائط الإسرائيلية منطقة مفتوحة، على الرغم من إعلان حظر الطيران فوقها.

وحسب تقارير أجنبية متعددة، توجد في هذه المنطقة قاعدة "كناف-2" التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي.

وأفاد موقع Global Security بأن هذه القاعدة تضم ثلاث بطاريات من صواريخ "أريحا" الاستراتيجية.

وأشارت "هآرتس" إلى أنه لم يتضح بعد ما هي الجهة التي طلبت من الشركة الأمريكية تصوير هذا المكان وما إذا كانت Planet Labs ستواصل نشر لقطات مواقع سرية في إسرائيل.

وتم نشر هذه اللقطات بفضل مرسوم أصدره الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أتاح للشركات الأمريكية التقاط صور عالية الجودة للمواقع في إسرائيل.

المصدر: هآرتس

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