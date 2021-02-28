  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

"أنا في مكة المكرمة"... تغريدة للمتحدث باسم الجيش الاسرائيلي تثير تفاعلا واسعا

الأحد 28 فبراير 2021 01:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أنا في مكة المكرمة"... تغريدة للمتحدث باسم الجيش الاسرائيلي تثير تفاعلا واسعا



القدس المحتلة / سما /

نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد 28 فبراير/شباط، تغريدة جديدة له، أثارت تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأرفق أدرعي شريط فيديو وهو يتحدث، ويوضح أنه لم يزر مدينة مكة المكرمة من قبل، وأن مواقع التواصل الاجتماعي نشرت صورة له وهو داخل الحرم المكي، وهو ما ينفيه قطعيا.

ويذكر أفيخاي ادرعي أن تلك الحسابات المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي بدت، وكأنها في حالة استعجال على زيارته للمدينة المكرمة، ساخرا من أن الكثيرين حول العالم العربي يصدقون كل ما ينشر على تلك المواقع الاجتماعية، نافيا زيارته للحرم المكي.

أنا في #مكة_المكرمة????؟
كذبة لعلها تكون "فأل خير"#تحياتي pic.twitter.com/Uo2AoHI0lP

— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 28, 2021

وأنهى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي شريط الفيديو الخاص به، قائلا: حبل الكذب قصير.

وكان أدرعي قد كتب على صفحته مغردا:أنا في مكة المكرمة؟ كذبة لعلها تكون "فأل خير".

#أفيخاي أدرعي #مكة المكرمة #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

أبو كرش يكشف: هذا ما أخبرني به الوزير مجدلاني حول تفريغات 2005

اعلام اسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول استهداف سفينة الشحن الإسرائيلية في خليج عمان

رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي يوجه رسالة لبايدن بشأن ولي العهد السعودي

قيادي بالتيار الاصلاحي: سنخوض الانتخابات بقائمة وطنية عريضة.. واشتراطات اللجنة هدفها استهداف الكتل!

غزة: الشؤون المدنية تكشف أسباب إغلاق معبر بيت حانون/ ايرز أمام حركة العمال والتجار

صحيفة : غاز غزة يعرقل التقارب بين "فتح" و"حماس"

دبلوماسية اللقاحات: "مجموعة السفارات" إلى النهائي.. والفلسطينيون خارج الملعب!

الأخبار الرئيسية

لجنة الانتخابات المركزية تصدر توضيحاً "مهماً" بخصوص الترشح

"احترامًا لفتحاويته" .. قدورة فارس: لن أترشح بشكل قطعي للانتخابات

وزيرة الصحة : 23 وفاة و1911 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و956 حالة تعافٍ

20210228112523

تحليلات إسرائيلية : إيران استهدفت السفينة وامتنعت عمدا عن إغراقها

الأحمد يكشف : 5 فصائل ستخوض الانتخابات مع فتح ماذا عن حماس ؟

اعلان سما رسائل