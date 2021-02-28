"أنا في مكة المكرمة"... تغريدة للمتحدث باسم الجيش الاسرائيلي تثير تفاعلا واسعا

القدس المحتلة / سما /

نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد 28 فبراير/شباط، تغريدة جديدة له، أثارت تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأرفق أدرعي شريط فيديو وهو يتحدث، ويوضح أنه لم يزر مدينة مكة المكرمة من قبل، وأن مواقع التواصل الاجتماعي نشرت صورة له وهو داخل الحرم المكي، وهو ما ينفيه قطعيا.

ويذكر أفيخاي ادرعي أن تلك الحسابات المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي بدت، وكأنها في حالة استعجال على زيارته للمدينة المكرمة، ساخرا من أن الكثيرين حول العالم العربي يصدقون كل ما ينشر على تلك المواقع الاجتماعية، نافيا زيارته للحرم المكي.

وأنهى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي شريط الفيديو الخاص به، قائلا: حبل الكذب قصير.

وكان أدرعي قد كتب على صفحته مغردا:أنا في مكة المكرمة؟ كذبة لعلها تكون "فأل خير".