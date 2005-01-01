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صحيفة إيرانية : الهجوم على السفينة الإسرائيلية انتقام للمقاومة

الأحد 28 فبراير 2021 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة إيرانية : الهجوم على السفينة الإسرائيلية انتقام للمقاومة



القدس المحتلة / سما /

علقت صحيفة إيرانية، صباح اليوم الأحد 28 فبراير/شباط، على الهجوم الذي طاول سفينة إسرائيلية في خليج عمان، مشيرة إلى مسؤولية إيران غير المباشرة عن العملية.

وذكرت صحيفة "كيهان" الإيرانية المقربة من المرشد الأعلى بأن "الهجوم على ​السفينة​ في خليج عمان، هو انتقام للمقاومة من الهجمات والجرائم الإسرائيلية الأخيرة في المنطقة".

وكانت قناة "كان" الإسرائيلية، قالت إن تقديرات أجهزة الأمن الإسرائيلية تشير إلى أن الحديث يدور عن عمل انتقامي إيراني.

وفي وقت سابق، قال مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO)، إن سفينة تعرضت لانفجار في خليج عُمان الخميس، مؤكدا أن "التحقيقات جارية والسفينة في أمان والطاقم بخير".

من جانبه، قال الإسرائيلي أوغنر، مالك السفينة: "وقع التفجير مساء أمس، جنوب مضيق هرمز أمام عمان".

وأضاف في تصريح للقناة "الأضرار عبارة عن ثقبين بقطر نحو متر ونصف، لكن لم يتضح لنا بعد ما إن كان ذلك ناجما عن إطلاق صاروخ أم ألغام تم لصقها بالسفينة".

وقال إن محرك السفينة لم يتضرر وكذلك لم يصب أحد من طاقمها بأذى.

#ايران #اسرائيل #سفينة #هجوم

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