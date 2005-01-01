فيديو.. انتصاران لإتحاد الشجاعية وبيت حانون الرياضي في الممتازة

غزة / سما /

حقق اتحاد الشجاعية فوزا ثمينا على نظيره التفاح (3-1), ضمن منافسات الأسبوع السابع من دوري الدرجة الممتازة.

وسجل ثلاثية "المنطار" علاء عطية (75, و80 من ركلة جزاء), محمود سلمي (16), بينما أحرز هدف التفاح الوحيد يوسف لولو (30).

وشهدت المباراة طرد خميس حمودة من التفاح (75).

ورفع الفائز رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع, بالتساوي مع خدمات رفح, وبقي رصيد الخاسر 5 نقاط في المركز العاشر.

بيت حانون الرياضي – الجلاء (3-2)

وانتصر بيت حانون الرياضي على الجلاء بصعوبة (3-2).

وأحرز ثلاثية "الحوانين" محمد الجرمي (60 و61), أمجد أبو عودة (57), فيما سجل هدفي الجلاء إسماعيل أبو شرف (64 و72).

وشهدت المباراة طرد عبد الرحمن أبو الطرابيش من "الحوانين" (62).

ورفع الفائز رصيده إلى 10 نقاط في المركز السابع, وتوقف رصيد الخاسر عند نقطتين في المركز الثاني عشر والأخير.