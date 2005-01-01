ديفيد ألابا يضحي بالملايين لعيون فريقه القادم

وكالات / سما /

يضحي النجم النمساوي ديفيد ألابا، لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، بالمال من أجل عيون فريقه القادم، ريال مدريد الإسباني، وفقاً للمعلومات الواردة من شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية المقربة من مدريد.

ويرحل اللاعب عن الفريق البافاري بمجرد نهاية عقده مع الإدارة في يونيو المقبل، ليصبح لاعباً حراً مع العلم أنه يملك اتفاقاً شفهياً مع النادي الإسباني على الانضمام إلى صفوفه في الموسم القادم.

وأفادت ديفنسا بأن ريال مدريد عرض على ألابا راتباً سنوياً يتراوح بين 9 و10 مليون يورو عن كل موسم، وفي الوقت ذاته، طرقت عدة أندية إنجليزية بابه بعروض مالية أعلى حيث وصل راتبه السنوي بموجب العروض من البريميرليج إلى 12 مليون يورو.

ورفض ألابا فكرة الحصول على 2 مليون يورو أكثر من عرض ريال مدريد وينوي الذهاب إلى سانتياجو بيرنابيو والتضحية بالمليونين.

وشددت الشبكة الموالية لمدريد أن اللاعب يستهدف الذهاب لسانتياجو بيرنابيو لتحقيق حلمه باللعب في الفريق الملكي بالفترة المقبلة.

وفي الوقت ذاته أشارت ديفنسا إلى أن اللاعب لم يشترط على الريال أن يلعب كلاعب وسط فقط، حال انضمامه للفريق مثلما أشيع مؤخراً.