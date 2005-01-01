كلوب يشيد بصلاح ويحسم في مستقبله نهائيا

وكالات / سما /

حسم المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، يورجن كلوب، في مستقبل المصري محمد صلاح بشكل نهائي.

وكانت العديد من التقارير ربطت صلاح بالانتقال إلى ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونخ.

وقال كلوب، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "إن عدم بيع صلاح مهم جدًا، سواء بالنسبة للفريق أو كي يظل مو معنا هنا. لن يذهب إلى أي مكان".

وأضاف: "لا يجب علي مدح لاعبي فريقي في أحيان كثيرة، لكنني أحب القيام بهذا الأمر دائمًا".

وتابع المدرب الألماني: "لكن في حالة صلاح، فإن أرقامه تتحدث عن نفسها فقط. إنه ليس مجرد هداف. لقد تطور كثيرًا على مستوى ذكاء كرة القدم، وهو لاعب مهم جدًا بالنسبة لنا".

وواصل كلوب: "آمل أن يكون صلاح على هذا المستوى لفترة طويلة جدا".

وأردف "مواجهة شيفيلد؟ المباريات التي حللناها لهم تظهر أنهم تحسنوا في آخر 7 أو 8 لقاءات، والآن يحققون نتائج أيضًا، لكن حتى قبل ذلك رأيت أنهم لم يحالفهم الحظ كثيرًا".

واستطرد: "إنه وضع مشابه لنا. إن تراجع النتائج ليس بسبب ضعف الأداء، بل لأن الفريقين لا يقومان بالقرارات الصحيحة في اللحظات الحاسمة".

واختتم: "طالما أظهر فريقي أن لديه رغبة في الفوز أو تغيير الوضع الذي نعيشه، سأدعمه بشكل كامل".