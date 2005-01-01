الإحصاء: انخفاض الرقم القياسي لأسعار المنتج بـ 1.51% خلال كانون الثاني

رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج سجل انخفاضا مقداره 1.51% خلال شهر كانون الثاني 2021 مقارنة مع شهر كانون الأول 2020، وبلغ الرقم القياسي العام 93.45 خلال شهر كانون الثاني 2021 مقارنة بـ94.89 خلال شهر كانون الأول 2020 (سنة الأساس 2019 = 100).

وأوضح الإحصاء في بيان صحفي اليوم الأحد، أن الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محليا من الإنتاج المحلي سجل انخفاضا مقداره 1.67%، وبلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محليا 92.89 خلال شهر كانون الثاني 2021 مقارنة بـ94.47 خلال شهر كانون الأول 2020 (سنة الأساس 2019 = 100).

وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.08%، وبلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 98.76 خلال شهر كانون الثاني 2021 مقارنة بـ98.83 خلال شهر كانون الأول 2020 (سنة الأساس 2019 = 100).

وسجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك انخفاضا مقداره 6.74%، والتي تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، وذلك لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بمقدار 16.93%، نتج هذا الانخفاض بصورة رئيسية عن انخفاض أسعار معظم الخضروات وبلغ متوسط سعر الزهرة 1.01 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الملفوف 1.03 شيقل/كغم، ومتوسط سعر بندورة بيوت بلاستيكية 1.34 شيقل/كغم، ومتوسط سعر السبانخ 1.34 شيقل/كغم، ومتوسط سعر خيار بيوت بلاستيكية 1.36 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الكوسا 1.84 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البصل الأخضر 5.39 شيقل/كغم، ومتوسط سعر فاصولياء خضراء 2.84 شيقل/كغم، كما انخفضت أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بمقدار 11.81%، وأسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بمقدار 1.30%، وذلك لانخفاض سعر الأفوكادو ليبلغ بالمتوسط 3.67 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الليمون 1.32 شيقل/كغم، وأسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني بمقدار 0.81%، حيث بلغ متوسط سعر عجل بلدي حي 14.92 شيقل/كغم، ومتوسط سعر دجاج لاحم صوص عمر يوم 2.33 شيقل/كغم.

وشهدت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر استقرارا خلال شهر كانون الثاني 2021، واستقر الرقم القياسي على 97.79 والتي تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج.

بينما سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعا نسبته 4.80%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعا نسبته 2.10%، والتي تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية ارتفاعا نسبته 0.22%، التي تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، وذلك بسبب ارتفاع أسعار صناعة منتجات مطاحن الحبوب بنسبة 5.94%، وأسعار صناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة بنسبة 2.85%، وأسعار صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بنسبة 1.22%، وأسعار تجهيز وحفظ اللحوم بنسبة 1.08%، وأسعار السلع ضمن نشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 0.68%، رغم من انخفاض أسعار المنتجات المعدنية اللافلزية الأخرى غير المصنفة في مكان آخر بمقدار 5.88%، وأسعار صناعة الحديد والصلب الأساسية بمقدار 4.27%، وأسعار صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بمقدار 0.58%.