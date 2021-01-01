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ارتفاع في أسعار الوقود فجر الإثنين

الأحد 28 فبراير 2021 10:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع في أسعار الوقود فجر الإثنين



القدس المحتلة / سما /

ترتفع أسعار المحروقات في محطات الوقود في اسرائيل، فجر غد الإثنين الأول من شهر آذار/ مارس 2021، بـ27 أغورة، وذلك في أعقاب ارتفاع أسعار النفط والوقود في الأسواق العالمية.

وسيرتفع سعر ليتر البنزين الواحد من نوع 95 أوكتان بواسطة الخدمة الذاتية إلى 5 شواقل و99 أغورة.

وتُلزم الخدمة العادية المستهلك بإضافة 21 أغورة لقاء كل ليتر واحد من البنزين عند تعبئة الوقود على يد أحد العاملين في محطات الوقود، كما كانت الشهر الماضي.

وذكرت مصادر مطلعة على أسعار المحروقات أن الارتفاع المتوقع في أسعار الوقود هو للمرة الرابعة على التوالي، نتج عن ارتفاع أسعار المحروقات في السوق العالمية.

إلى ذلك، تُحدد أسعار الوقود في البلاد بموجب أسعار النفط في العالم ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، وهي إلى ذلك مرتبطة بسعر الدولار، علما أن الضرائب هي الأكثر تأثيرا على أسعار الوقود، وتبقى دون تغيير حتى لو تراجعت الأسعار في مختلف أنحاء العالم.

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