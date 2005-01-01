يديعوت : غانتس التقى سرا الملك الأردني عبد الله الثاني في عمان

القدس المحتلة / سما /

التقى رئيس حزب "كاحول لافان" ووزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، مؤخرا سرا مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في العاصمة عمان، بحسب ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأحد.

وبحسب الصحيفة، فإن غانتس ألمح خلال لقاء عبر "زووم" جمعه بنشطاء من حزبه، إلى اتصالات سرية يقوم بها مع الأردن، وأوضح أنه يتواصل مع المسؤولين الأردنيين، دون كشف المزيد من المعلومات عن طبيعة التواصل والشخصيات التي يتواصل معها.

ورحب غانتس بالمقال الذي كتبته الأمير حسن بن طلال، في "يديعوت أحرونوت"، والذي دعا فيه إلى التقارب بين البلدين ودفع عملية السلام. وقال عن نتنياهو "شخصية غير مرغوب فيها، ويمس في العلاقات بين البلدين".

وقال غانتس خلال لقاء "زووم" مع نشطاء حزبه إن "العلاقات مع الأردن تعد ذخرا هائلا لإسرائيل، وكان من المفروض أن تكون أفصل ألف مرة مما هي عليه الآن"،

وأضاف غانتس "لدي اتصالات مستمرة ومتواصلة مع العاهل الأردني ومسؤولين أردنيين آخرين، وأعتقد أنه يمكننا التوصل للعمل والتعاون في عشرات المشاريع المدنية التي من شأنها أن تعزز العلاقات بشكل كبير. لكن نتنياهو هو شخصية غير مرغوب فيها في الأردن، ووجوده يمس بتطوير العلاقات".

واستذكرت الصحيفة، اللقاءات التي جمعت وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، نظيره الأردني أيمن الصفدي، حيث التقى أشكنازي أيضا مرتين في الأشهر الأخيرة، الصفدي، وبحث معه تطوير مشاريع مختلفة بين البلدين.