  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

يديعوت : غانتس التقى سرا الملك الأردني عبد الله الثاني في عمان

الأحد 28 فبراير 2021 07:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت : غانتس التقى سرا الملك الأردني عبد الله الثاني في عمان



القدس المحتلة / سما /

التقى رئيس حزب "كاحول لافان" ووزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، مؤخرا سرا مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في العاصمة عمان، بحسب ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأحد.

وبحسب الصحيفة، فإن غانتس ألمح خلال لقاء عبر "زووم" جمعه بنشطاء من حزبه، إلى اتصالات سرية يقوم بها مع الأردن، وأوضح أنه يتواصل مع المسؤولين الأردنيين، دون كشف المزيد من المعلومات عن طبيعة التواصل والشخصيات التي يتواصل معها.

ورحب غانتس بالمقال الذي كتبته الأمير حسن بن طلال، في "يديعوت أحرونوت"، والذي دعا فيه إلى التقارب بين البلدين ودفع عملية السلام. وقال عن نتنياهو "شخصية غير مرغوب فيها، ويمس في العلاقات بين البلدين".

وقال غانتس خلال لقاء "زووم" مع نشطاء حزبه إن "العلاقات مع الأردن تعد ذخرا هائلا لإسرائيل، وكان من المفروض أن تكون أفصل ألف مرة مما هي عليه الآن"،

وأضاف غانتس "لدي اتصالات مستمرة ومتواصلة مع العاهل الأردني ومسؤولين أردنيين آخرين، وأعتقد أنه يمكننا التوصل للعمل والتعاون في عشرات المشاريع المدنية التي من شأنها أن تعزز العلاقات بشكل كبير. لكن نتنياهو هو شخصية غير مرغوب فيها في الأردن، ووجوده يمس بتطوير العلاقات".

واستذكرت الصحيفة، اللقاءات التي جمعت وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، نظيره الأردني أيمن الصفدي، حيث التقى أشكنازي أيضا مرتين في الأشهر الأخيرة، الصفدي، وبحث معه تطوير مشاريع مختلفة بين البلدين.

#غانتس #الملك عبدالله الثاني #الاردن

الأكثر قراءة اليوم

أبو كرش يكشف: هذا ما أخبرني به الوزير مجدلاني حول تفريغات 2005

اعلام اسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول استهداف سفينة الشحن الإسرائيلية في خليج عمان

رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي يوجه رسالة لبايدن بشأن ولي العهد السعودي

قيادي بالتيار الاصلاحي: سنخوض الانتخابات بقائمة وطنية عريضة.. واشتراطات اللجنة هدفها استهداف الكتل!

غزة: الشؤون المدنية تكشف أسباب إغلاق معبر بيت حانون/ ايرز أمام حركة العمال والتجار

صحيفة : غاز غزة يعرقل التقارب بين "فتح" و"حماس"

دبلوماسية اللقاحات: "مجموعة السفارات" إلى النهائي.. والفلسطينيون خارج الملعب!

الأخبار الرئيسية

لجنة الانتخابات المركزية تصدر توضيحاً "مهماً" بخصوص الترشح

"احترامًا لفتحاويته" .. قدورة فارس: لن أترشح بشكل قطعي للانتخابات

وزيرة الصحة : 23 وفاة و1911 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و956 حالة تعافٍ

20210228112523

تحليلات إسرائيلية : إيران استهدفت السفينة وامتنعت عمدا عن إغراقها

الأحمد يكشف : 5 فصائل ستخوض الانتخابات مع فتح ماذا عن حماس ؟

اعلان سما رسائل