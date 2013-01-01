الأردن .. حقيقة وفاة عقل بلتاجي أمين عمان السابق

عمان / سما

كشفت مصادر إعلامية أردنية، حقيقة ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وفاة عقل بلتاجي الوزير الأسبق وأمين عمان سابقا؛ بعد معاناة مع المرض.

وتداول العشرات من الناشطين على تويتر وفيسبوك خبر وفاة عقل بلتاجي متأثرا بإصابته بمرض كوفيد 19 قبل نحو خمسة أيام، حيث نُقل مؤخرا إلى المستشفى.

وأكدت المصادر أن نبأ وفاة عقل بلتاجي المتداول عبر المنصات الاجتماعية المختلفة غير دقيق ولم يتم تأكيده من خلال مصدر رسمي موثوق، ولا يزال شائعة.

وكانت وسائل إعلام قد أفادت بأن عقل بلتاجي يخضع للمتابعة والرعاية الطبية على مدار الساعة نتيجة معاناته من أعراض الفيروس وضيق التنفس الحاد لديه.

وقالت وكالة عمون الإخبارية في خبر عاجل عبر تويتر : "ذو عمدة عمان السابق عقل بلتاجي ينفون شائعة وفاته ويؤكدون أنه لا يزال على سرير الشفاء". دون مزيد من التفاصيل حول حالته الآن.

ويعد عقل بلتاجي أحد السياسيين البارزين في المملكة الأردنية، علما أنه من مواليد قطاع غزة بتاريخ العاشر من شهر فبراير / شباط 1941، حيث يقيم في الأردن منذ سنوات طويلة.

وتقلد عقل بلتاجي العديد من المناصب السياسية والقيادية المهمة في الأردن، أبرزها أمانة مدينة عمان منذ الثامن من سبتمبر 2013 حتى مارس 2017 حينما قدم استقالته إلى الحكومة.