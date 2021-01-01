سبب وفاة الدكتور حسن قايد الصبيحي أستاذ الإعلام في جامعة الإمارات .. السيرة الذاتية

أبو ظبي / سما

أعلنت مصادر إعلامية، اليوم الأحد 27 شباط 2021، عن وفاة الدكتور حسن قايد الصبيحي أستاذ الإعلام في جامعة الإمارات والشارقة في وقت متأخر من مساء أمس السبت.

وقالت شبكة عميد الإمارات: انتقل إلى رحمة الله تعالى الدكتور حسن قايد الصبيحي، والراحل الصبيحي، أستاذ الإعلام بجامعة الإمارات وجامعة الشارقة، ومن كتاب الرأي البارزين في الدولة، تغمّده الله بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جنّاته.

بدوره، قال سلطان العميمي رئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات: بلغني قبل قليل خبر وفاة د. حسن قايد الصبيحي. عرفت الفقيد عن قرب منذ سنوات، وكان رجلا فاضلا بمعنى الكلمة، وعلى درجة رفيعة من العلم والتواضع. خالص التعازي لأسرته الكريمة. اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جهته، قال الكاتب السياسي خالد الزعتر: الدكتور حسن قايد الصبيحي أستاذ الاعلام بجامعه الإمارات ، تقابلت معه في ندوة بمركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية العام الماضي ( شخصية متواضعة وصاحب خلق رفيع ) رحم الله الدكتور حسن وغفر له وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

أما عبدالرحمن ناجي، فقد كتب: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعي الأخ الفاضل الكبير الدكتور حسن قايد الصبيحي أستاذ الاعلام بجامعه الامارات وجامعه الشارقه عضو مؤسس جمعية الصحفين وعضو لجنة الشرف الذي وافه الاجل قبل قليل.

من جانبها، قالت الكاتبة منى الرايسي رئيس تحرير أخبار الدار: كان أول من درسني على مقاعد الجامعة مساق الصحافة في الإمارات وكان دائماً يقول لي ومنى أنتِ مكانك الحقيقي في الإعلام و أحسنتي اختيار التخصص. سأراكِ يوماً إعلامية ناجحة، آمن بقدراتي و كانت كلماته ذات أثر في قلبي حتى اليوم. رحم الله الدكتور حسن الصبيحي.