"استطلاع الاستطلاعات": لا حكومة لنتنياهو

القدس المحتلة /سما/

بيّنت معالجة لنتائج الاستطلاعات الأخيرة التي أجرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية خلال الفترة الماضية، نشرتها القناة العامة الإسرائيلية "كان 11"، مساء اليوم، السبت، حصول القائمة المشتركة على 9 مقاعد، بينما لم تتمكّن القائمة الموحدة (الإسلامية الجنوبية) من تجاوز نسبة الحسم.

وأظهرت نتائج ما وصفته القناة بـ"استطلاع الاستطلاعات" حصول معسكر اليمين والحريديين الذي يضم "الليكود" و"شاس" و"يهودت هتوراه" و"الصهيونية الدينية" بالإضافة إلى "يمينا" على 58 عضو كنيست، أي أنّ نتنياهو لن يتمكّن من تشكيل حكومة.





ويجري الاستطلاع بواسطة مشروع "مداد" وهو موقع إلكتروني يعمل على جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالسياسة والمجتمع والهوية في إسرائيل، بالاستناد إلى الأدوات الإحصائية وأدوات القياس أخرى، ونشرته قناة "كان 11".