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السعودية تعلن اعتراض "هجوم باليستي" على الرياض

السبت 27 فبراير 2021 10:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تعلن اعتراض "هجوم باليستي" على الرياض



الرياض /سما/ ا ف ب

دوت عدة انفجارات في العاصمة السعودية الرياض مساء السبت، بينما أعلنت قناة "الإخبارية" السعودية عن اعتراض هجوم باليستي أطلقه المتمردون الحوثيون في اليمن.

ونقلت قناة الإخبارية الحكومية عن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن قوله إنه تم "تدمير هجوم باليستي من الميليشيا الحوثية تجاه الرياض".

وسمع مراسلو فرانس برس ومقيمون في العاصمة السعودية دوي عدد من الانفجارات.

ولم يعلن المتمردون اليمنيون فورا مسؤوليتهم عن الهجوم.

ويأتي الهجوم بينما تستضيف السعودية بطولة العالم لسباقات فورمولا إي، في الدرعية.

وأكد التحالف أيضا أنه "رصد إطلاق عدد من الطائرات دون طيار مفخخة من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية" مشيرا إلى "اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا تجاه جازان".

وتقود السعودية منذ 2015 تحالفاً عسكرياً دعماً للحكومة المعترف بها دولياً والتي تخوض نزاعاً دامياً ضدّ الحوثيين منذ 2014 حين سيطروا على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى.

وتتعرض مناطق عدة في السعودية لهجمات بصواريخ بالستية وطائرات من دون طيار مفخخة تطلق من اليمن باتجاه مطاراتها ومنشآتها النفطية.

وصعد المتمردون هجماتهم على السعودية بعد أن شطبتهم الولايات المتحدة من لائحة الإرهاب، وهي خطوة قامت بها إدارة دونالد ترامب وحذرت منها المنظّمات الإنسانيّة قائلة إنّها تضرّ بتقديم مساعدات ضروريّة للبلد الغارق في الحرب.

وأودت الحرب الطاحنة المستمرّة منذ ستّ سنوات في اليمن بعشرات آلاف الأشخاص وشرّدت الملايين، ما تسبّب بأسوأ كارثة إنسانيّة في العالم وفق الأمم المتحدة.

وكانت إدارة بايدن أعلنت إنهاء الدعم الأميركي للعمليّات الهجوميّة التي تقودها السعوديّة في اليمن منذ 2015، بينما أكد بايدن أن الحرب في اليمن "حرب تسببت بكارثة إنسانية واستراتيجية" مشددا على أن " هذه الحرب يجب أن تنتهي".

#السعودية #هجوم باليستي #الحوثيون #اليمن

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