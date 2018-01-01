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بايدن: سنصدر إعلانا يوم الاثنين عن السعودية عقب تقرير المخابرات عن ولي العهد

السبت 27 فبراير 2021 10:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن: سنصدر إعلانا يوم الاثنين عن السعودية عقب تقرير المخابرات عن ولي العهد



واشنطن /سما/ رويترز

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن إعلانا سيصدر يوم الاثنين يتعلق بالسعودية عقب تقرير المخابرات المركزية حول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وردا على سؤال حول فرضه عقوبات على ولي العهد السعودي، قال بايدن: "سيكون هناك إعلان يوم الاثنين حول ما سنفعله مع السعودية بشكل عام".

ولم يتطرق الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المزيد من التفاصيل.

وأصدرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الجمعة، نسخة رفع عنها السرية من تقرير المخابرات الأمريكية عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في العام 2018 في تركيا.

وقال مكتب مدير المخابرات الوطنية في التقرير الذي نشر على موقع الإدارة: "نحن نرى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق في 2018 على عملية في اسطنبول بتركيا للقبض على الصحفي جمال خاشقجي أو قتله".

وأضاف: "نحن نبني استنتاجاتنا على سيطرة ولي العهد على عملية صنع القرار في المملكة والضلوع المباشر لمستشار رئيسي وأفراد من فريق حماية محمد بن سلمان في العملية، ودعم ولي العهد لاستخدام تدابير عنيفة لإسكات المعارضين في الخارج ومنهم خاشقجي".

وأدرجت الوثيقة التي رفعت عنها السرية، 21 فردا، لدى المخابرات الأمريكية ثقة كبيرة في أنهم متورطون أو مسؤولون عن مقتل خاشقجي نيابة عن ولي العهد.

وقرر الرئيس الأمريكي جو بايدن رفع السرية عن التقرير الذي رفض الرئيس السابق دونالد ترامب نشره متحديا قانونا صدر عام 2019، وذلك فيما يعكس الاستعداد الأمريكي الجديد لتحدي المملكة في قضايا من حقوق الانسان إلى الحرب في اليمن.

#الولايات المتحدة #الادارة الامريكية #جو بايدن #السعودية #ولي العهد السعودي #الأمير محمد بن سلمان

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