رابط مشاهدة مباراة الرائد والعين بث مباشر في الدوري السعودي 2021

الرياض / سما

أعلنت القنوات الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة العين والرائد بث مباشر المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

مباراة الرائد والعين مباشر تبث لكم الساعة الرابعة عصرًا بالتوقيت المحلي في المملكة على قناة السعودية الرياضية الثانية (KSA Sports 2 HD) بصوت المعلق الموهوب خالد اليوسف.

ويأمل العين وجمهوره في تحقيق نفس نتيجة مواجهة الذهاب في الدور الأول التي انتهت لصالحه بهدف دون مقابل بغض النظر عن السيطرة والأفضلية كانت من نصيب أي فريق آنذاك.

في المقابل لن يقبل الرائد ومشجعوه التفريط في نقاط المباراة كاملة التي تعتبر بانتصارين كون العين منافس مباشر له على البقاء في دوري محمد بن سلمان والفارق بينهما 7 نقاط فقط.

رابط مباراة الرائد ضد العين مباشر:

وحال نجح العين في خطف النقاط الثلاث والفوز فإن ذلك يعني استفاقة قوية قبل نهاية الموسم الذي لا يزال طويلا ومن الممكن أن تعطيه دافعا قويا من أجل مواصلة رحلة الصراع والبقاء.

أما خسارة الفريق عصر اليوم تعني بقاءه في المركز السابع عشر والأخير في الدوري السعودي برصيد 17 نقطة بفارق نقطتين خلف ضمك الذي يصطدم بعد قليل بنظيره الشباب.

وفاز العين في أربع مباريات فقط بالدوري الموسم الحالي من أصل 20 وخسر 13 وتعادل 3، في حين لم ينتصر الرائد سوى ستة لقاءات متفرقة وتعادل 4 إلا أنه تلقى الهزيمة في عشرة مواجهات.