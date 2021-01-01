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رابط مشاهدة مباراة الشباب ضد ضمك بث مباشر في الدوري السعودي 2021

السبت 27 فبراير 2021 10:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط مشاهدة مباراة الشباب ضد ضمك بث مباشر في الدوري السعودي 2021



الرياض / سما

نشرت القنوات الناقلة رابط مشاهدة مباراة ضمك والشباب بث مباشر التي تجري في ملعب المحالة بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في الأسبوع العشرين من الدوري السعودي 2021.

مباراة الشباب وضمك مباشر تعرض لكم في تمام الساعة الرابعة وخمس دقائق بتوقيت المملكة عبر قناة الرياضية السعودية الثالثة المفتوحة للجميع (KSA Sports 3 HD) بتعليق حماد العنزي.

ولا يريد جمهور الشباب سوى تحقيق نفس سيناريو الذهاب حينما تفوق الفريق على ضمك بهدفين دون مقابل الأمر الذي مكنهم من مواصلة التقدم حتى بلوغ صدارة جدول ترتيب الدوري المحلي.

ويعد الشباب أفضل فريق في دوري محمد بن سلمان الموسم الحالي، إذ يتصدر ترتيب المسابقة برصيد 41 نقطة بفارق نحو أربع نقاط عن أقرب الملاحقين وهو الهلال الذي يلعب مساء اليوم.

رابط مباراة الشباب ضد ضمك مباشر:

وحصل الشباب على علامة مميزة حتى اللحظة، إذ فاز في 12 لقاء من أصل 20 لعبها في الدوري السعودي وتعادل خمس مرات، لكنه لم يخسر سوى ثلاث مواجهات وهو المعدل الأفضل.

وساعدت الفرق المنافسة، نادي الشباب في الحفاظ على صدارته لفترة طويلة، بسبب الهزائم المتكررة التي تلقوها والتعثر أمام أندية الوسط ومؤخرة جدول الترتيب بالتالي استحق المكانة الراهنة.

ويسعى الشباب للوصول إلى النقطة الرابعة والأربعين والابتعاد في الصدارة عن الأهلي والهلال، في حين يحاول ضمك الخروج بأي شيء إيجابي لا سيما أنه يعاني في المركز قبل الأخير برصيد 19 نقطة.

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