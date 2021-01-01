رابط مشاهدة مباراة الهلال ضد الفتح بث مباشر في الدوري السعودي 2021

الرياض / سما

نقدم لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة الفتح ضد الهلال بث مباشر التي تقام يوم الأحد ضمن لقاءات الجولة رقم 21 من دوري المحترفين السعودي لكرة القدم بدون حضور أي من المشجعين.

مباراة الهلال والفتح مباشر تنقل لكم الساعة السادسة وعشرون دقيقة بتوقيت الرياض وبغداد على قناة السعودية الرياضية الأولى (KSA Sports 1 HD) بصوت المعلق عبدالله الحربي فقط.

ويرى مراقبون أن هذه المباراة ستكون سهلة للهلال، متوقعين أن ينجح الزعيم في حسمها لصالحه على الرغم من اختلاف الظروف والأوضاع وتعثره المفاجئ أمام النصر في الأسبوع المنصرم.

وتلقى الهلال صفعة قوية من العالمي الجولة الماضية بعد أن هُزم منه وسط ظروف صعبة يمر بها الخصم التقليدي، ويسعى اللاعبون إلى إرضاء الجمهور الغاضب من تلك الهزيمة المُفجعة.

رابط مباراة الهلال والفتح مباشر:

وربما يكتفي الهلال بذات نتيجة لقاء الدور الاول في دوري المحترفين أمام الفتح حيث تغلب عليه بثلاثية نظيفة بأقل مجهود، لكن الأخير لن يكون صيدا سهلا هذا المساء بالنظر إلى وضعه الصعب.

ولم يعلن اتحاد الكرة عن هوية حكام مباراة الفتح ضد الهلال، إذ يطالب جمهور الأخير بتعيين أشخاص قادرين على إنصاف الفريق الذي عانى مؤخرا من الابتعاد عن العدالة. وفقا لهم.

ويملك الهلال في رصيده بجدول ترتيب الدوري السعودي 36 نقطة بفارق 5 نقاط خلف الشباب الذي يلعب اليوم، لكن حال خسر الزعيم، فإن ذلك يعني ابتعاده بشكل كبير عن الحفاظ على اللقب.