رابط مشاهدة مباراة النصر ضد أبها بث مباشر في الدوري السعودي 2021

الرياض / سما

ننشر لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة النصر ضد أبها بث مباشر التي تجري اليوم الأحد في إطار منافسات الأسبوع الحادي والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي 2021.

مباراة النصر وأبها مباشر تنقل الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والكويت على قناة السعودية الرياضية الثانية (KSA Sports 2 HD) بصوت المعلق سمير المعيرفي من مرسول بارك.

وتحمل هذه الموقعة شعار الثأر بالنسبة للاعبي النصر الذين عادوا بقوة كبيرة لسحق الخصوم في الدور الثاني بعد التعثر والتراجع غير المبرر في الذهاب والخسارة أمام غالبية الأندية المنافسة.

وحسم فريق أبها لقاء الذهاب لصالحه بهدفين مقابل هدف وحيد للعالمي، إذ نجح لاعبوه في الحفاظ على تقدمهم على الرغم من أفضلية النصر في غالبية فترات المواجهة الصعبة لكليهما آنذاك.

رابط مباراة النصر وأبها مباشر:

وبالنظر إلى قلة عدد المواجهات التاريخية بينهما والأفضلية الواضحة لفريق النصر، لكن أبها حينما يعود يظهر بقوة أمام كبار الدوري السعودي، الأمر الذي يؤكد صعوبة الظفر بالنقاط الثلاث.

ويرجع الفوز الأخير على أبها إلى شهر أغسطس العام الماضي في إياب الدوري السعودي بهدفين دون مقابل، وسبقها انتصار ساحق له برباعية نظيفة سجلها عبدالرازق حمدالله وامرابط والشهري.

ويحتل النصر المركز التاسع في جدول ترتيب الدروي السعودي 2021 بفارق واحدة خلف الفيصلي والقادسية معا، في حين أبها بالمركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة بفارق ضئيل عن فرق المؤخرة.