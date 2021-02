رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي يوجه رسالة لبايدن بشأن ولي العهد السعودي

قال رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي آدم شيف، يوم السبت، إن على الرئيس الأمريكي جو بايدن معاقبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مباشرة بخصوص مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وجاء تصريح آدم شيف خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية تعليقا على تقرير الاستخبارات الوطنية الأمريكية الذي أشار إلى أن بن سلمان أمر باعتقال أو قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وأضاف شيف أن "التقرير نفسه جدير بالملاحظة عندما أكد أن ولي العهد السعودي أمر باعتقال، أو قتل صحافي لديه إقامة بالولايات المتحدة، وهذا يدل بشكل أساسي على أن يد الأمير ملطخة بالدماء".

وردا على سؤال إن كان يشعر بالإحباط من أن إدارة بايدن قد اختارت عدم اتخاذ إجراءات مباشرة ضد بن سلمان نفسه، قال المسؤول الأمريكي "بالنسبة لي، فإن التضارب على أقل تقدير، هو ملاحقة أولئك الذين اتبعوا الأوامر لقتل شخص ما، دون ملاحقة الشخص الذي أعطى الأوامر، وهناك طرق للقيام بذلك".

The Biden Administration should ensure that repercussions for the brutal murder of Khashoggi go beyond those who carried it out, to the one who ordered it.



The Crown Prince has blood on his hands. The blood of an American resident and journalist.



We must have accountability. pic.twitter.com/99poiTPX30