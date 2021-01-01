  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الأزهر يدين اعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى ومنعه رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي

السبت 27 فبراير 2021 09:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأزهر يدين اعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى ومنعه رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي



القاهرة /سما/

 أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على المسجد الأقصى المبارك، وإقدامهم على عرقلة وصول المصلين إليه، أمس الجمعة، مستنكرا بشدة أيضا منع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف.

وأكد الأزهر في بيان صدر عنه، اليوم السبت، أن السياسات الاستفزازية التي ينتهجها الكيان الإسرائيلي والتي من بينها التعدي على حق حرية العبادة التي كفلتها كافة الدساتير الدولية، لابد وأن تكون محل إدانة وإستنكار من جميع العقلاء حول العالم، وأن يتكاتف الجميع للتصدي لها، داعيا المحكمة الجنائية الدولية للاضطلاع بمهامها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في حق دور العبادة الفلسطينية.

وذّكر الأزهر بموقفه التاريخي الدائم والمستمر في مساندة الشعب الفلسطيني المظلوم ونضاله المشروع نحو استعادة حقوقه المغتصبة وأرضه المعتدى عليها، مشددا على أن هذه الانتهاكات لن تغير من حقيقة أن فلسطين عربية وأن الاحتلال إلى زوال ولو بعد حين.

#الأزهر الشريف #المسجد الاقصى #الاعتداءات الاسرائيلية #الحرم الابراهيمي

الأكثر قراءة اليوم

أسماء وازنة .. خريشة يكشف عن تشكيل قائمة مستقلة لخوض الانتخابات التشريعية

الدولار يرتفع بعد قفزة بالعوائد الأميركية مسجلاً أعلى مستوى في 6 أشهر

اسعار العملات: ارتفاع ملموس لصرف الدولار

مشهد يحبس الأنفاس..أم تركية ترمي أطفالها من الطابق الرابع وتنقذهم من حريق أتى على شقتها

دبلوماسية اللقاحات: "مجموعة السفارات" إلى النهائي.. والفلسطينيون خارج الملعب!

قيادي بالتيار الاصلاحي: سنخوض الانتخابات بقائمة وطنية عريضة.. واشتراطات اللجنة هدفها استهداف الكتل!

الاحتلال الاسرائيلي : نراقِب حماس بدون توقّفٍ لأنّها لا تنفكّ عن التخطيط للمواجهة القادمة معنا

الأخبار الرئيسية

شاهد.. دحلان يتحدث عن وحدة فتح والانتخابات الفلسطينية: الخلاف لم يعد بيني وبين "أبو مازن"!

رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي يوجه رسالة لبايدن بشأن ولي العهد السعودي

اعلام اسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول استهداف سفينة الشحن الإسرائيلية في خليج عمان

الرجوب: مركزية فتح قررت التوجه لكافة الفصائل ومكونات شعبنا للمشاركة في قائمة انتخابية واحدة

غزة: هل تراجع مدير عمليات "أونروا" عن قراره بشأن نظام "الكابونة الموحدة"؟..

اعلان سما رسائل